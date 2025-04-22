緬甸地震香港救援隊｜遇6次餘震　蚊患嚴重　電蚊拍日殺數百蚊

緬甸3月28日中午發生7.7級地震，香港派出救援隊前往當地，在震央曼德勒(Mandalay）協助救援。香港救援隊今日（22日）講述行動詳情時。救援隊指揮官趙汝珏披露救援隊在當地遇到的困難，包括曾遇到6次餘震，休息的帳幕每天有數百隻蚊子「虎視眈眈」等，各因素加起來，令救援隊的工作倍添困難。



消防處4月22日講述香港救援隊在緬甸地震的行動詳情。(左起）醫管局律敦治及鄧肇堅醫院部門主管（急症科）蕭粵中醫生、香港救援隊指揮官趙汝珏、保安局政府保安事務主任黄國基及入境處入境事務主任王銳靖。（盧翊銘攝）

消防處4月22日講述香港救援隊在緬甸地震的行動詳情。醫管局律敦治及鄧肇堅醫院部門主管（急症科）蕭粵中醫生出席。（盧翊銘攝）

消防處4月22日講述香港救援隊在緬甸地震的行動詳情。香港救援隊指揮官趙汝珏披露救援過程，他說能慰藉死者家屬，令救援隊隊員倍感其工作有意義。（盧翊銘攝）

消防處4月22日講述香港救援隊在緬甸地震的行動詳情。保安局政府保安事務主任黄國基指，計算今次任務的開支時不止需考慮救援隊在緬甸的開支，還需計算在香港的開支。（盧翊銘攝）

消防處4月22日講述香港救援隊在緬甸地震的行動詳情。入境處入境事務主任王銳靖出席。（盧翊銘攝）

驅車30多個小時由仰光機場到震央曼德勒

香港救援隊在3月29日晚上，便已抵達緬甸最大城市、南部的仰光。趙汝珏說，仰光距離地震重災區、首都奈比都320公里，若以每小時80公里的車速計，車程只需約4小時；可是由於道路有損毁，加上部份高速公路關閉，令往奈比都的車程延長至19小時。

▼ 3月30日 港府救援隊抵達緬甸內比都 ▼



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他表示，到達奈比都後，救援隊再收到消息，指緬甸政府希望他們到另一災區、震央曼德勒(Mandalay）協助救援。最終他們花了30多小時，由仰光機場抵達曼德勒救援基地。

▼ 3月31日 港府救援隊抵達緬甸曼德勒市 ▼



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救援隊指揮官趙汝珏分享了救援隊在當地遇到的困難。（盧翊銘攝）

在救援行動進行時發生4次餘震

趙汝珏表示，救援隊逗留在緬甸期間，經歷了了6次餘震，當中有4次是在救援行動進行時發生，地震強度足以令隊員感覺到震動，令隊員需要緊急撤離。

當地不斷有消息指會有餘震發生，令救援隊即使配備位移監測器等監測震動的裝置，仍經常擔心會有餘震發生。

消防處4月22日講述香港救援隊在緬甸地震的行動詳情。(左起）醫管局律敦治及鄧肇堅醫院部門主管（急症科）蕭粵中醫生、香港救援隊指揮官趙汝珏、保安局政府保安事務主任黄國基及入境處入境事務主任王銳靖。（盧翊銘攝）

消防處4月22日講述香港救援隊在緬甸地震的行動詳情。(左起）醫管局律敦治及鄧肇堅醫院部門主管（急症科）蕭粵中醫生、香港救援隊指揮官趙汝珏、保安局政府保安事務主任黄國基及入境處入境事務主任王銳靖。（盧翊銘攝）

患蚊增瘧疾及登革熱風險 蚊子透過帳幕咬人

當地亦有許多蚊子，令救援隊時刻擔心會有瘧疾及登革熱傳播。救援隊會於休息的帳幕內擺放可直立的電蚊拍，每日也會殺掉數百隻蚊子。隊員在進入帳幕前，會先於帳幕附近噴上大量蚊怕水，防止蚊子在開門的一刻進入帳幕。

趙汝珏表示，即使有許多防蚊措施，仍然是防不勝防，因為高大的隊員的四肢若貼着帳幕，蚊子則會透過帳幕叮咬。

另外，當地天氣酷熱，日間溫度高於40度，夜間溫度亦高於30度。不少隊員行動後有汗癬及紅疹，當中有5至6位在回港後要看醫生。