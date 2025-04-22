涉駕平治狂亂駕駛　無業男被控無牌駕駛等多罪　還柙候訊

31無業男子涉於上周四(17日)駕著一輛平治房車在長沙灣狂亂駕駛，並在深盛路8號對開遇警截查並拒絕合作，其後更撞向兩輛私家車後逃去，事件中釀成2人受傷。案件今（22日）於西九龍裁判法院提堂，裁判官朱文瀚批准案件押後至4月25日再訊，期間被告不准保釋，還押候訊。



被告鍾禮傑被控狂亂駕駛等多罪，在西九龍法院提堂。(資料圖片)

被告鍾禮傑（31歲，無業）被控1項車輛的司機因狂亂駕駛而傷人、1項妨礙警務人員、1項駕駛時無駕駛執照、1項沒有第三者保險而使用車輛，指他於2025年4月17日，在香港九龍長沙灣深盛路8號昇悅居近AB4246燈柱，在控制一輛車輛，即掛有車牌NG421的私家車時胡亂或狂亂駕駛，因而導致陳嘉傑及梁誦然身體受傷害；以及鍾當時並無持有所駕駛車輛所屬車輛種類的駕駛執照，及備有一份有效的和符合汽車保險險 （第三者風險）條例 規定的第三者風險保險單或保證單 ；以及在同時同地，妨礙警務人員蘇文偉，即行使根據《道路交通條例》所賦的權力。

鍾另被控2項偽造文件罪，指他於2025年4月15及17日，在⾹港意圖欺詐⽽使用⽂件，即NG421的⾞牌，而該⽂件屬《道路交通條例》（第374章）第111（2） 條第2(b)條所指的⽂件。

此外，鍾另再被控1項管有攻擊性武器、1項管有他人身分證，指他於2025年4月19日，在⾹港新界青衣青敬路33號青衣城1地下停⾞場⾞位C116管有攻擊性武器，即⼀把⿊柄鐵鎚及⼀把啡柄鐵鎚，意圖將其作非法⽤途使⽤ ；以及在同時同地，在無合法權限或合理辯解，而管有屬於崔詠良的身份證。

鍾同時被控及1項盗竊罪，指他指2025年4月19日，在⾹港新界青衣青敬路33號青衣城1地下停⾞場⾞位C116偷竊⼀張崔詠良的建造業安全訓練證明書、⼀張的建造業 ⼯⼈註冊證，⼀張崔詠良的Tap&Go Master卡扣賬卡、⼀張崔詠良⽗親的恆⽣銀⾏Visa信⽤卡，⽽上述物品為崔詠良的財產。

案件編號：WKCC1699/2025