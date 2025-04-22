恒大清盤｜夏海鈞就凍結資產令欲提上訴被拒　官指濫用程序

中國恒大去年被頒令清盤，清盤人接管後向恒大創辦人許家印等人，追討股息及酬金約60億美元。恒大其後再取得禁制令，禁制許家印等人處理逾600億港元資產。前行政總裁夏海鈞則未有按法庭命令，披露資產，法庭早前頒下「除非命令」，夏需於限期前作出披露，否則將被禁止就訴訟存入抗辯。而夏就凍結資產及「除非命令」申請上訴許可，高等法院法官今(22日)頒判辭，拒批出上訴許可，又批評他濫用程序。法官並頒令夏需於本月25日中午12時前，披露資產，否則會被禁止就訴訟提出辯護。



原告為中國恒大集團，被告為許家印、丁玉梅、夏海鈞、潘大榮、XIN XIN (BVI) LIMITED、YAOHUA LIMITED、EVEN HONOUR HOLDINGS LIMITED。

夏海鈞指出，公司借殼「回A」上市過程順利，公司「回A」是國企改革及重組房地產市場。（鄺月婷攝）

夏就凍結資產及除非命令申請上訴許可

法官去年6月向夏等人發出禁制令，禁制他們處理涉案資產，以及頒令他們需披露其資產。夏其後申請撤銷該禁制令遭拒，亦未有披露資產。法官早前頒下「除非命令」，夏需於本年3月28日前遵從披露資產令，否則將被禁止就訴訟存入抗辯。而夏現時就凍結資產及「除非命令」，申請上訴許可。

恒大指夏違反責任

法官在判辭指，即使夏不涉準備涉案財務報表，但本案訴訟的重點在於他擔任公司政行總裁和董事時的認知。恒大指夏違反其責任，至少是有可爭辯之處，因此拒就凍結資產批出上訴許可。

認為夏故意不遵從披露資產的命令

此外，法官指早前批出「除非命令」，是基於夏未有於限期前披露資產，亦未有道出披露資產有何困難，認為他故意不遵從披露資產的命令，因此拒就「除非命令」批出上訴許可。

再者，夏於本年3月27日存入其抗辯。法官認為此舉是濫用程序，認為他這樣做的唯一理由，是令夏違反「除非命令」的處罰失效，因此頒令剔除該抗辯。

案件編號：HCA 551/2024, HCMP 1080/2024