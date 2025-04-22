緬甸地震香港救援隊｜先進裝備上場　監測餘震保障救援人員安全

緬甸3月28日中午發生7.7級地震，香港派出救援隊前往當地，在震央曼德勒(Mandalay）協助救援。香港救援隊今日（22日）講述行動詳情時，展示部份帶同前往的先進儀器，如生命監測器、造價50萬元的自動對星天線系統，還有在地震地區救時非常重要的位移監測器，能監測到建築物2至100毫米的移動，令救援隊可及早知道餘震的發生，從而決定是否撤離。



消防處4月22日講述香港救援隊在緬甸地震的行動詳情。他們帶了一批先進裝備，其中位移監測器能監測到建築物2至100毫米的移動，令救援隊可及早知道餘震的發生。（盧翊銘攝）

消防處4月22日講述香港救援隊在緬甸地震的行動詳情。他們帶了一批先進裝備，如生命監測器（前）及生成的3D模型範例。（盧翊銘攝）

消防處4月22日講述香港救援隊在緬甸地震的行動詳情。他們帶了一批先進裝備，如造價50萬元的自動對星天線系統（左）。（盧翊銘攝）

▼ 3月29日 港府搜救隊機場出發到緬甸救災 ▼



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自動對星天線系統 造價50萬 供援隊隊聯絡及向在港家人報平安

救援隊已經帶了緬甸電話卡，但原來當地不同城市需用不同的電話卡。救援隊指揮官趙汝珏說，救援隊的衛星設備大派用場。價值50萬元的自動對星天線系統，除了供隊員互相聯絡外，也能讓他們聯絡遠在香港的家人，隨時報平安。

▼ 3月30日 港府救援隊抵達緬甸內比都 ▼



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▼ 3月31日 港府救援隊抵達緬甸曼德勒市 ▼



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生命監測器能監測到物體移動和人類呼吸的訊號，

另一重要設備為生命監測器，趙汝珏表示，該儀器能監測到物體移動和人類呼吸的訊號，前者的最遠距離為15米，後者最遠的距離則為10米。儀器之所以能監測到人類呼吸的訊號，是因為能監測到肺部一呼一吸時的動態。

消防處4月22日講述香港救援隊在緬甸地震的行動詳情。他們帶了一批先進裝備，救援隊指揮官趙汝珏介紹位移監測器，能監測到建築物2至100毫米的移動，令救援隊可及早知道餘震的發生。（盧翊銘攝）

位移監測器能監測2毫米移動 提防餘震以便及時撤離

位移監測器能監測到建築物2至100毫米的移動，令救援隊可及早知道餘震的發生，從而決定是否撤離。趙汝珏表示，這套系統在救援隊2023年前往土耳其救災的任務時已有應用，但今次是首次應用遠距離架設，可以遠距離觀測建築物坍塌風險。兩部儀器為之一套，價值30萬元。

此系統需配合無人機使用。救援隊若需要對搜救地點進行詳細評估，便會使用此系統。隊員會先操控無人機在搜救地點上空盤旋30分鐘，系統便能以另外30分鐘的時間生成整個地點的3D模型。

消防處4月22日講述香港救援隊在緬甸地震的行動詳情。(左起）醫管局律敦治及鄧肇堅醫院部門主管（急症科）蕭粵中醫生、香港救援隊指揮官趙汝珏、保安局政府保安事務主任黄國基及入境處入境事務主任王銳靖。（盧翊銘攝）

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保安局政府保安事務主任黃國基指，由於計算今次任務的開支時不止需考慮救援隊在緬甸的開支，還需計算在香港的開支，所以總開支尚在計算中。