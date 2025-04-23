初中生遊學團洗澡遭偷拍　轉載影片同有罪？大律師︰最高監禁3年

【遊學團】一名時年14歲初中男生參加學校舉辦的遊學團活動期間，在酒店房間洗澡時被一名同學偷拍全裸片段，並被傳閱。雖然違例學生已接受警司警誡，並承認罪行，惟相關影片近日再被上傳至IG群組。



專責刑事訴訟的大律師陸偉雄表示，少年在法律層面上已有犯罪意圖能力，只有10歲以下的小童可免除法律責任。



受害男童的家長日前因涉事片段再被上傳，已向警方報案，期望能協助下架。陸偉雄指出，散佈相關影片涉及《淫褻及不雅物品管制條例》，若被裁定罪名成立，最高可判處罰款100萬元及監禁3年。



教育局表示，偷拍事件發生於2024年3月學校舉辦的一項考察活動，校方已就事件報警及按訓輔機制跟進個案。（資料圖片)

去年3月汕頭遊學團期間 受害人被同學闖入酒店房偷拍全裸影片

據了解，受害人為一名未成年14歲初中男生，他在去年3月份參加學校舉辦的汕頭遊學團期間，在酒店房間洗澡時，突然被有一名同班同學闖入房間，更以手機透過玻璃偷拍全裸片段，片長約30秒。其後受害人從其他同學中得知涉案影片被展示，於是通知學校及報案。

警方葵青警區刑事調查隊第五隊接手案件，在去年4月15日以涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」拘捕受害人的一名14歲男同學，他於同年5月22日接受警司警誡，並承認罪行。

中學生在法律上具有犯罪意圖能力 警方可交往兒童法庭審訊

專責刑事訴訟的大律師陸偉雄表示，若拍攝裸露影片的學生年屆14歲，在法律層面上已具有犯罪意圖能力，意味警方除了可考慮警司警誡，甚至可交往兒童法庭審訊。

大律師陸偉雄指出，只有10歲以下的小童可免除法律責任。（資料圖片／盧翊銘攝）

陸偉雄解釋，只有10歲以下的小童可免除法律責任，若案情嚴重，違例者可裁定進入沙咀懲教所及勵志更生中心等。「雖然唔叫做坐監，但你失去自由，同坐監冇分別。」

拍攝學生涉及違反《窺淫罪》及《淫褻及不雅物品管制條例》

陸偉雄分析，涉事學生違例行為共有兩個，包括未經同意拍攝私密影像，以及上傳淫褻或不雅影片，警方可針對案情的嚴重性，分別控告《窺淫罪》及《淫褻及不雅物品管制條例》。

陸偉雄特別強調，《窺淫罪》為近年本港新修訂的條例，任何人士只要暗中或不理會事主同意，拍攝私密部位包括胸部、生殖器官等，一律屬於違法，若被裁定罪名成立，最高定罪可處監禁5年。

律師指於網上發佈露點或性器官照片，或觸犯《淫褻及不雅物品管制條例》。（資料圖片／羅國輝攝）

轉載影片也有罪 最高可罰100萬及監禁3年

據《明報》報道，由於近日再有人將相關裸照上載至社交媒體，受害男童的家長日前再向警方報案，希望能協助將照片下架。

那麼轉載又是否違例？陸偉雄指出，散佈相關影片涉及《淫褻及不雅物品管制條例》，同樣屬於犯法，當中又以「淫褻物品」的處罰最高，若被裁定罪名成立，最高可判處罰款100萬元及監禁3年。