科大率先試用首個港產AI大模型　HKGAI V1助推教育創新

香港科技大學周二（4月22日）宣布，師生即日起可率先免費試用由香港生成式人工智能研發中心（HKGAI）開發、本港首個自主研發的AI大語言模型（LLM）HKGAI V1。該模型早前已獲多個政府部門試用，科大為全港首家試用此模型的學府。



2025年1月27日，插圖中顯示了中國人工智能企業深度求索（Deepseek）的標誌。（Reuters）

基於DeepSeek模型微調 支援粵語為香港文化度身訂造

科大表示，HKGAI V1是香港首個基於DeepSeek模型，進行全參數微調的本地生成式AI模型，由科大牽頭的跨校合作研究中心HKGAI開發，並獲港府「InnoHK創新香港研發平台」資助。HKGAI V1支援粵語、普通話及英語，並特別為香港文化及語言環境度身訂造，能媲美國際頂尖語言模型，更在本地化的應用場景中表現卓越，兼具安全性與語境適切性。

有助提升教學體驗 校方將為教職員培訓

在科大試行期間，HKGAI V1聊天機械人將有助提升教學體驗，例如：可促進更多課堂討論；藉著了解推理過程增強邏輯思維；或成為人類的協作工具等。隨著HKGAI V1逐步開放及普及，將可擴闊教學中的AI應用，讓師生在課堂內外得到全方位學習支援。科大教育創新中心亦會為教職員提供培訓，加強對此AI工具的理解，鼓勵師生善用資源，開拓更多創新教學法。

科大首席副校長兼HKGAI中心主任郭毅可表示，人工智能的興起，不僅大大提升了創新教學的成果及學習效能，還有利構建更具包容性的學習環境，促進個性化學習的發展。是次科大引入HKGAI V1這個港產AI大模型，能為師生提供更貼合香港文化的全新教學資源，有助他們進一步探索創新教法，並開拓相關領域的研究。

香港科技大學4月22日宣布，師生即日起可率先免費試用由香港生成式人工智能研發中心（HKGAI）開發、本港首個自主研發的AI大語言模型（LLM）HKGAI V1。（資料圖片）

科大生成式AI平台提供逾10種模型

科大是全港首家積極鼓勵採用生成式AI的學府，增設HKGAI V1後，科大生成式AI平台現提供超過10種大型AI語言模型，包括GPT-4、圖像生成工具DALL-E及DeepSeek-R1等，涵蓋聊天機械人、文件處理、圖像生成與分析、數據解析及邏輯推演等功能，為師生提供一站式的AI應用支援。