部份行業將被AI取代? 國際級專家助你掌控AI | 人工智能交流日

早前有國際科技巨頭認為人工智能 (AI)將取代人類「多數事情」, AI將變得更為普及,為大勢所趨。在這個AI大時代,沒能掌控AI 可能會被淘汰,無論你係老闆、管理層、職場打工仔都一定要識用AI!

《香港01》將於5月7日首辦「企業人工智能升級轉型交流日」,活動邀得多間中港國際科技專家現場親授AI 秘訣,助大眾掌握AI趨勢,提升工作效率,升職加薪不是夢!



《香港01》企業人工智能升級轉型交流日

日期:2025年5月7日(星期三)

時間:10:00 - 17:00

地點:HKCEC 香港會議展覽中心2樓會議室

🔥絕不能錯過《香港01》「企業人工智能升級轉型交流日」嘅理由是?🔥

1️⃣雲集國際級科技巨頭分享🌎

逾10場研討會及專題講座,百度、BytePlus、Cisco、Google、IBM、Ricon、騰訊雲以及香港特別行政區政府數字政策辦公室等代表同您分享實戰案例、剖析AI應用關鍵策略。

20+AI主題展位,率先體驗超前AI應用技術,學識高效應用AI,確保您或您的公司加速升級、穩站行業尖端。是次活動榮獲BytePlus、Canon、RICOH、SHOPLINE、騰訊雲等多個品牌參展。

2️⃣AI 主題個主題展位💡

30+多個AI主題展位,率先體驗超前AI應用技術,學識高效應用AI,確保您或您的公司加速升級、穩站行業尖端。

3️⃣拓展商業人脈網絡🤝

4️⃣免費1對1企業配對諮詢✅

* 活動內容持續更新

【開幕禮】

- 主禮嘉賓:香港特別行政區政府創新科技及工業局局長孫東教授

【主題演講】

時間:10:45 - 11:15

- 演講嘉賓:Google 香港銷售及營運總經理余名德先生

時間:12:30 - 13:00

- 主題:構建AI技術生態 加速產業智慧化升級

- 演講嘉賓:百度AI技術生態大灣區總經理曾旭東先生

時間:15:15 - 15:45

- 主題:「解鎖BytePlus AI:關鍵技術與落地案例」

- 演講嘉賓:BytePlus 港澳台地區解決方案總監靳若雲女士

【研討會主題】

主題一:人工智慧加速賦能千行百業:探索新商機的未來趨勢

在當今快速變化的商業環境中,人工智慧(AI)不僅改變企業的運營方式,還為各行各業開創了全新的商業模式。本論壇將深入探討AI如何加速賦能各行業,並挖掘未來商機,屆時嘉賓將會與大家分享成功案例、AI技術趨勢和行業前景,幫助企業在變革時代中把握全新機遇,加強競爭力。

主題二:中小企轉型之路的實踐與挑戰

中小企業於多變的商業環境中面臨著前所未有的挑戰與機遇,公司又該如何透過數位化與人工智能技術來提升競爭力?業界專家同您一一剖析轉型過程中會遇到甚麼困難及如何解決營運問題,更有效地面對市場競爭的轉變。

主題三:AI助力中小企業 人工智能策略與工具優化

隨著人工智能技術的迅速進步,AI應用為企業帶來嶄新的發展空間與業務前景,不同AI工具都有各自特點與應用場景,選擇合適公司業務的AI技術能為業務轉型提供加乘效果。

研討會嘉賓:(排名不分先後)

創新科技及工業局數字政策辦公室數字政策專員黃志光先生

香港生產力促進局首席技術總監張梓昌博士

香港貿易發展局研究總監范婉兒女士

香港應用科技研究院首席科技官黃莹博士

香港科技園公司人工智能與數據副總監廖永超先生

AIFT Enterprise策略與營運總監冼穎珩女士

思科香港、澳門及華南區總經理封小韵女士

香港中小型企業聯合會會長郭志華先生

IBM香港首席技術總監李永輝先生

香港電腦商會上任主席許健生先生

SHOPLINE香港區副總經理簡家樂先生

(嘉賓名單持續更新)

【專題講座主題】

地點:專題場館1

時間:11:00 - 11:20

- 主題:Ricoh InnoAI Hub 智能創新 推動AI To Business (AI2B)

- 講座嘉賓:理光(香港)有限公司解決方案售前專家主管梁洛楓先生

- 品牌:理光(香港)有限公司

時間:11:30-11:50

- 品牌:數碼港

時間:14:10 - 14:30

- 主題:騰訊 DeepSeek AI Agent打造企業數字員工

- 講座嘉賓:騰訊雲港澳業務總經理蔡毅海先生

- 品牌:騰訊雲

時間:14:40 - 15:00

- 主題:AI私有化部署,「智」造企業新未來

- 講座嘉賓:DYXnet AI方案專家曾昭儒先生

- 品牌:DYXnet

【專題講座主題】地點:專題場館2

時間:11:00 - 11:20

- 主題:AI Agent 賦能企業增長,全港首個電商AI Agent!

- 講座嘉賓:創始人兼首席執行官張鈞瑜先生 (Leo Cheung)

- 品牌:創意(國際)傳媒有限公司

時間:11:30 - 11:40

- 主題:支付行業中的AI應用:人工智能導入及電子身份驗證

- 講座嘉賓:Payment Asia香港業務總監楊怡家女士 (Tanya Yeung )

- 品牌:Payment Asia

時間:12:30 - 12:50

- 主題:落地Web3.0實體商業新機遇

- 講座嘉賓:LINKS OF RICH LIMITED 公司董事張庭杰先生(Terry Cheung)與 APLUS MARKETING COMPANY LILITED 營運總監卓欏根先生(Logan Cheuk)

- 品牌:LINKS OF RICH LIMITED 與 APLUS MARKETING COMPANY LIMITED

時間:14:40 - 14:50

- 主題:AI協助變革時代下的企業管理與競爭力提升

- 講座嘉賓:金蝶軟件(中國)有限公司副總裁 、研發中心總經理劉仲文先生(George Liu)

- 品牌:金蝶國際軟件集國(香港)有限公司

時間:15:10 - 15:20

- 主題:三十載科技經驗談中小企數碼轉型

- 講座嘉賓:創始人兼董事姚孫策先生(Sunny Yaury)

- 品牌:United Technologies (Int’l) Ltd.

時間:15:30 - 15:40

- 主題:Nowait Facebook +WhatsApp 自動銷售系統

- 講座嘉賓:創辦人兼首席執行官劉耀光先生(Jacky Lau)

- 品牌:駿圖科技有限公司

時間:16:00 - 16:20

- 主題:AI與社交通訊:提升企業營運效率與競爭力

- 講座嘉賓:SleekFlow 創辦人及行政總裁蔡廷峰先生 (Henson Tsai) 與 Weirdo Medical Group 創辦人及行政總裁 Yuki Wong

- 品牌:Sleekflow Technologies Limited

時間:16:30 - 16:50

- 主題:零售業數碼轉型:從開網店到 AI 應用

- 講座嘉賓:SHOPLINE香港區副總經理簡家樂先生

- 品牌:SHOPLINE

(持續更新)

【參展機構】(排名不分先後)

- AI Chat

- 泫富資訊科技有限公司 APLUS MARKETING COMPANY LILITED

- Asiabots Limited

- BytePlus Pte Limited

- 佳能香港有限公司 Canon Hongkong Company Limited

- Cheery Limited (IT Solution)

- 創意(國際)傳媒有限公司 Creation (International) Media Limited

- 數碼港

- 第一線 DYXnet

- Konica Minolta

- 金蝶國際軟件集國(香港)有限公司 Kingdee International Software Group (H.K.) Limited

- 泫富資訊科技有限公司 LINKS OF RICH LIMITED

- 駿圖科技有限公司 Mark Technology Limited

- 弦科技有限公司 Oodles Systems Limited

- Payment Asia

- 理光(香港)有限公司 Ricoh Hong Kong Limited

- SHOPLINE

- 承峰科技集團有限公司 Sleekflow Technologies Limited

- 騰訊雲

- 聯訊科技(國際)有限公司 United Technologies (Int’l) Ltd.

- Varadise

- Wai Ching

- Wow Impact

(持續更新)

【支持機構】(排名不分先後)

- 香港特別行政區政府創新科技及工業局

- 香港特別行政區數字政策辦公室

- 香港生產力促進局

- InnoHK

- 中國科學院香港創新研究院人工智能與機器人創新中心

- 香港總商會

- 香港中華總商會

- 香港工業總會

- 香港資訊科技業協會

- 數據及人工智能素養協會

- 香港大中華中小企業商會

- 香港中小型企業聯合會

- 互聯網專業協會

- 智慧城市聯盟

- 香港人工智能學會

- 香港電腦商會

- 香港資訊科技商會

- 香港中小型企業總商會

- 香港互動市務商會

- Techhub News

- HKAI Lab

- 香港通訊業聯會

- 大灣區國際信息科技協會

- Interactive Advertising Bureau Hong Kong (IABHK)

- 香港創科發展協會(Hong Kong Innovative Technology Development Association)

- 香港浸會大學及香港浸會大學創新、轉化及政策研究院

- 嶺南大學

- 香港恒生大學

(持續更新)

進場流程:

(1) 打開由「香港01」寄出的訂單電郵, 標題: 你已成功報名 - 《香港01》人工智能升級轉型交流日,按 「查看電子票」 , 每人需憑電子票入場。

(2) 預先下載「香港01」APP以確保進場過程暢順,按指示打開電子票,並向工作人員展示QR Code掃瞄進場。