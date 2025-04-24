全港戲院日｜上映電影有《破地獄》加長版、《花樣年華》4K導演版

【全港戲院日2025／香港戲院商會／30元戲票】香港戲院商會今日（24日）公布，將於5月10日舉行「全港戲院日」，當日將有約70套上映電影，全部票價一律30元，觀眾最快可在5月7日親身到電影院，或在網上購買戲票。



下文將介紹當日上映15部電影，當中不容錯過的作品包括《破．地獄》140分鐘加長版、MARVEL《雷霆特攻隊*》、《花樣年華》25周年4K導演特別版、《忍者亂太郎毒竹忍者隊最強之軍師》劇場版等。



「全港戲院日」將於5月10日舉行，觀眾可在全港53間戲院，以劃一票價30元，欣賞任何放映格式的上映電影。（黃浩謙攝）

「全港戲院日2025」的戲票，將於5月7日中午12時後，陸續在各大戲院現場及網上售票網頁公開發售。（黃浩謙攝）

全港戲院日｜有約70套上映電影 票價一律$30

香港戲院商會公布，將於5月10日舉行「全港戲院日」，觀眾可在全港53間戲院，以劃一票價30元，欣賞任何放映格式的上映電影。

當日將有約70套上映電影，包括中外猛片、合家歡動畫等，精選電影有以下多套（排名不分先後）︰

．哪吒之魔童鬧海

《哪吒之魔童鬧海》為內地奇幻喜劇動畫電影，是2019年電影《哪吒之魔童降世》的續集。故事以神話故事《封神演義》作為基礎，講述了哪吒歷經重重困難與敵人抗爭。

．破．地獄加長版

《破。地獄》超越《毒舌大狀》，成為香港史上最高票房的華語電影。網上資料指，《破。地獄》原版片長為127分鐘，加長版則長達140分鐘，即多出13分鐘。

．雷霆特攻隊*

《雷霆特攻隊*》為美國超級英雄電影，改編自漫威漫畫旗下同名英雄的故事，也是「漫威電影宇宙」第36部電影作品，屬於「漫威電影宇宙」第5階段。

．暗算2

《暗算2》是美國新上映的動作驚悚片，講述主角的朋友慘遭謀殺，只留下一條「去找會計師」的神祕訊息，主角決心採取極端手段，以查清真相。

．MINECRAFT︰我的世界大電影

《MINECRAFT︰我的世界大電影》為美國新上映的奇幻冒險喜劇電影，改編自Mojang Studios的電子遊戲《Minecraft》，講述主角們闖進滿佈古怪立方體的奇境之中。

．劇場版忍者亂太郎毒竹忍者隊最強之軍師

《忍者亂太郎》為日本經典動畫IP，最新劇場版講述土井老師下落不明，忍術學校的山田老師和6年級生們隨即展開全面搜索。

．貓貓的奇幻漂流

《貓貓的奇幻漂流》是拉脫維亞冒險奇幻動畫電影，奪得奧斯卡及金球獎最佳動畫。動畫全程沒有對白，講述動物在森林的水位逐升的情況，如何努力求生。

．贖夢

《贖夢》是香港新上映的心理驚悚恐怖電影，由張家輝自編自導自演，是他第4次執導的作品。陣容方面，則由陳法拉、劉俊謙、袁富華及朱晨麗主演。

．花樣年華25周年4K導演特別版

《花樣年華》為著名導演王家衛執導的作品。25周年4K導演特別版並非簡單地重映，更特別新增9分鐘從未曝光的珍貴片段，僅限戲院播放。

．粗獷派建築師

《粗獷派建築師》是一部時代劇情片，由美國、英國與匈牙利聯合出品，講述匈牙利猶太建築師拉斯洛．托特移民美國的奮鬥史。

．王立宇宙軍︰歐尼亞米斯之翼4K修復版

《王立宇宙軍︰歐尼亞米斯之翼》為日本經典動畫神作，時隔38年於今年再度回歸大螢幕。配樂交由已故的音樂大師、憑藉《末代皇帝溥儀》奪得奧斯卡最佳配樂得主的坂本龍一製作。

．怪獸8號：Mission Recon

《怪獸8號》是日本近年的人氣漫畫改編的動畫電影。故事講述男主角從小希望加入防衛隊消滅怪物，卻一直未能如願。他在經歷一次意外後，終成為擁有強大變身力量的「怪獸8號」。

．劇場版歌之王子殿下

《歌之☆王子殿下♪真愛》系列改編自人氣電玩遊戲，自2011年起已製作4季電視版動畫。最新動畫結合華麗的舞台效果及動人歌曲，將4名偶像的演唱會搬上電影院大螢幕。

．夜校女生

《夜校女生》是一部台灣愛情電影，由陳姸霏、項婕如和邱以太主演，是台北金馬影展執行委員會評選的「第43屆優良電影劇本」得獎作品之一，故事講述兩個女生愛上同一名男生。

．關於我和鬼變成家人的那件事

《關於我和鬼變成家人的那件事》是一部台灣動作喜劇電影，由許光漢、林柏宏、王淨主演。故事融合奇幻、靈異及LGBT等多元類型議題，結合傳統冥婚習俗結合警察辦案，譜寫出一段人鬼情誼。