全港戲院日2025｜5.10全日票價劃一30元　5.7網上及現場公開發售

【全港戲院日2025／香港戲院商會／30元戲票】香港戲院商會今日（24日）公布，「全港戲院日」將於5月10日舉行，觀眾可在全港53間戲院，以劃一票價30元，欣賞任何放映格式的上映電影。相關戲票將於5月7日中午12時後，陸續在各大戲院現場及網上售票網頁公開發售。



香港戲院商會今日（24日）公布，「全港戲院日」將於5月10日舉行，觀眾可在全港53間戲院，以劃一票價30元，欣賞任何放映格式的上映電影。(歐陽德浩攝)

香港戲院商會今日（24日）公布，「全港戲院日」將於5月10日舉行，（右）女藝人衞詩雅出任戲院日活動大使。(歐陽德浩攝)

香港戲院商會今日公布，「全港戲院日」過去兩年來獲得全港市民支持，每年吸引逾20萬人次到戲院欣賞電影，同時創下多個最高入場人次記錄。

「全港戲院日2025」將於5月10日星期六舉行。（資料圖片/盧翊銘攝）

全港戲院日2025｜票價劃一$30 當日不設長者、小童及學生優惠

「全港戲院日2025」將於5月10日舉行，觀眾可在全港53間戲院，以劃一票價30元，欣賞任何放映格式的上映電影，預計屆時上映電影將超過70套。

當日將不設長者、小童及學生優惠；若長者首場優惠票價低於30元，則維持不變。

根據往年安排，「全港戲院日」當日長者首場優惠票價如低於$30，將維持不變，而當日將不設長者、小童及學生優惠，票價劃一港幣30元正。（資料圖片/盧翊銘攝）

全港戲院日2025｜5月7日午後起公開發售$30戲票

「全港戲院日2025」的戲票，將於5月7日中午12時後，陸續在各大戲院現場及網上售票網頁公開發售。另外，寶石戲院將於5月9日於票房發售。

若觀眾選現場購票，每人每次最多只可購買4張，網上購票則依各院線的購票限制為準。

全港戲院日2025｜由電影發展基金及文創產業發展處資助

「全港戲院日2025」，活動由電影發展基金及文創產業發展處資助，亦是「香港流行文化節2025」的響應節目之一。

▼2024年4月21日 「全港戲院日」人流不絕 ▼

