全港戲院日2025｜5月10日星期六舉行　全日票價劃一$30

【全港戲院日/哪吒2／香港上映／港產片/戲院/《哪吒之魔童鬧海》】2023年首辦的「全港戲院日」今年將連績續第三年舉行，根據有關方面宣傳資料，「全港戲院日2025」將於5月10日星期六舉行，與前兩屆一樣，屆時香港戲院商會各成員院線旗下商業戲院提供全日劃一30元戲票。



「全港戲院日2025」將於5月10日星期六舉行。（資料圖片/盧翊銘攝）

據悉，「全港戲院日2025」將是「香港流行文化節2025」活動之一，香港戲院商會及有關方面暫未公布當日具體安排。不過，根據「全港戲院日2025」近日公布的宣傳片，活動將會於5月10日舉行，與往年一樣，票價劃一為30元。

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「全港戲院日」當日長者首場優惠票價如低於$30 將維持不變

根據往年安排，「全港戲院日」當日長者首場優惠票價如低於$30，將維持不變，而當日將不設長者、小童及學生優惠，票價劃一港幣30元正(包場及特備節目除外)，其餘所有戲院優惠、電影贈券當日不適用。

根據往年安排，「全港戲院日」當日長者首場優惠票價如低於$30，將維持不變，而當日將不設長者、小童及學生優惠，票價劃一港幣30元正。（資料圖片/盧翊銘攝）

「全港戲院日」的門票一般會於活動前4天的中午起，陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售，於戲院票房購票每人每次最多只可購買 4張戲票。

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全港戲院日2024錄20.3萬人次入場 創周日最高紀錄

「全港戲院日2024」去年4月21日舉行，與今年全港戲院日不同，「全港戲院日2024」是於周日舉行，當日縱使天文台發出黃色暴雨警告，亦沒有減退觀眾興致。參與活動的戲院共有63間、放映電影數目超過70部，全日共有203,869人次入場，創下有記錄以來周日最高，若對比上周日高出逾3倍。

「全港戲院日2024」去年4月21日舉行，當日縱使天文台發出黃色暴雨警告，全日共有203,869人次入場，創下有記錄以來周日最高。（資料圖片/盧翊銘攝）

翻查首屆、即「全港戲院日2023」資料，當時戲院日吸引約222,036人次入場，單日票房錄得約6,661,080元。

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