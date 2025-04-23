百日咳肆虐日本　百日咳症狀、預防方法一文看清　又名雞咳有原因

日本百日咳疫情肆虐，感染人數連續三周創新高，今年患者總數已逾七千人，比去年全年多約三千人，更出現嬰兒死亡或重症個案。很快將是5.1假期，外遊日本市民須防中招，百日咳又名「雞咳」，原因為何？百日咳症狀及預防方法是甚麼，衞生防護中心資訊一文看清。



百日咳患者咳嗽時候會不能自控地大力吸氣，發出像雞啼聲音，故又名為雞咳。（VCG）

百日咳｜病原體

．百日咳由百日咳博德氏桿菌所引致

百日咳｜又名「雞咳」原因

．患者咳嗽時候會不能自控地大力吸氣，發出像雞啼聲音

百日咳｜病徵

．患者初時可能沒有特別病徵，只會流鼻水、打噴嚏、輕微發燒和咳嗽

．之後咳嗽會日益嚴重和加劇，妨礙病人飲食和呼吸

．細菌會令肺部受感染

．嚴重者可導致抽搐及昏迷不醒



日本國立健康危機管理研究機構，截至4月13日的一星期有1,222人感染百日咳，創下自2018年來的最高記錄。（資料圖片)

百日咳｜傳播途徑

．透過直接接觸病人的飛沫傳播

百日咳｜潛伏期

．4至21日不等，通常為7至10日

百日咳｜治理方法

．抗生素能有效治療百日咳

．如果兒童長時間發燒和咳嗽，且在咳嗽時出現嚴重的氣喘情況，應立即送院接受治療

衞生防護中心指接種百日咳疫苗可以有效預防百日咳。（衞生防護中心單張）

百日咳預防方法｜1/接種疫苗

衞生防護中心指接種百日咳疫苗可以有效預防百日咳。

．現行「香港兒童免疫接種計劃」採用混合疫苗「白喉、破傷風、無細胞型百日咳及滅活小兒麻痺混合疫苗」為學前兒童及小一學童接種 （請參閱「香港兒童免疫接種計劃」）。疫苗能為兒童提供有效的保護，曾接種的百日咳患者病情會較輕微。

．孕婦無論過往曾否接種百日咳疫苗或感染該病，建議在每次懷孕的妊娠第二或三期期間任何時間，接種一劑無細胞型百日咳疫苗，作為恆常產前護理的一部分，並在懷孕35周前接種為佳。疫苗在孕婦體內產生的抗體能透過胎盤傳送給胎兒，為嬰兒在接種百日咳疫苗前提供直接保護，以預防感染百日咳。

衞生防護中心指接種百日咳疫苗可以有效預防百日咳。（資料圖片）

百日咳預防方法｜2/保持良好的個人衞生

．經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前；觸摸扶手或門把等公共設施後；或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後。

．洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法。

．打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，然後徹底清潔雙手。

．如出現呼吸道感染病徵，應佩戴外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，及盡早向醫生求診。



百日咳預防方法｜3/ 保持良好的環境衞生

．經常清潔和消毒常接觸的表面，如傢俬、玩具和共用物件。使用 1 比 99 稀釋家用漂白水（即把1 份 5.25% 漂白水與 99 份清水混和）消毒，待 15 － 30 分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用70%火酒清潔消毒。

．用吸水力強的即棄抹巾清理可見的污物，如呼吸道分泌物，然後用1 比 49 稀釋家用漂白水（即把 1 份 5.25% 漂白水與 49 份清水混和）消毒被污染的地方及鄰近各處，待 15 － 30 分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用70%火酒清潔消毒。



香港衞生防護中心百日咳專題網頁