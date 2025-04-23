MIRROR演唱會事故｜舞台公司協興隆被申請清盤　呈請方撤銷訴訟

香港男團MIRROR在2022年7月於紅館舉行演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下，兩名舞蹈員被擊中，當中阿Mo(李啟言)頸椎嚴重受傷。其中涉事的協興隆舞台工程有限公司，本年2月遭一間舞台設備公司申請清盤。案件今（23日）在高等法院聆案官席前處理，舞台設備公司申請撤銷呈請。聆案官遂撤銷案件，並頒令協興隆需向舞台設備公司，支付2萬元訟費。



呈請方佛山市鉅能舞台設備有限公司於本年2月入稟，向協興隆舞台工程有限公司提出清盤呈請。庭上透露，協興隆已向呈請方清還涉款。

資料顯示，勞工處在該次演唱會意外後，票控涉事的藝能工程有限公司、協興隆舞台工程有限公司和舞館有限公司「沒有確保僱員的安全及健康罪」等，共15罪。其中分判商協興隆被票控6項控罪，分別為2項沒有確保僱員的安全及健康、2項沒有確保存放於處所的作業裝置式物質是安全的、1項沒有在24小時內將嚴重意外事件通知職業安全主任及1項沒有就意外發出通知罪。協興隆承認控罪，遭罰款42萬元。

至於同案的藝能工程有限公司、 舞館有限公司亦承認傳票控罪，分別被判罰款22萬和13.2萬元。

案件編號：HCCW88/2025