MIRROR｜勞工處控藝能、協興隆、Studiodanz涉違職安例　3.27首訊

MIRROR去年7月28日紅館演唱會，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下，兩名舞蹈員被擊中，當中阿Mo頸椎嚴重受傷。事隔半年，勞工處今（27日）表示已完成職業安全及健康，以及僱員補償方面調查，發現有關處所佔用人及僱主，即藝能工程有限公司、協興隆舞台工程有限公司和舞館有限公司，涉嫌違反《職業安全及健康條例》（第509章）及《僱員補償條例》（第282章）。



涉及的違例事項包括沒有為僱員提供安全作業裝置及安全工作系統、沒有向勞工處處長發出意外通知，以及為僱員投購僱員補償保險等。經徵詢律政司意見後，勞工處根據有關條例向上述公司共提出15項檢控，並已於今年1月17日向法庭申請傳票。案件已排期在3月27日於九龍城裁判法院進行首次聆訊。



▼7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



勞工處今日表示，​就去年七月於香港體育館一個演唱會準備及進行期間發生的意外事故，已完成職業安全及健康，以及僱員補償方面的調查。調查發現，有關處所佔用人及僱主，即藝能工程有限公司、協興隆舞台工程有限公司和舞館有限公司（Studiodanz Company Limited），涉嫌違反《職業安全及健康條例》（第509章）及《僱員補償條例》（第282章）。

違規事項包括沒有為僱員提供安全作業裝置及投購勞保

勞工處指，涉及的違例事項包括沒有為僱員提供安全作業裝置及安全工作系統、沒有向勞工處處長發出意外通知，以及為僱員投購僱員補償保險等。

3.27於九龍城裁判法院進行首次聆訊

經徵詢律政司意見後，勞工處根據有關條例向上述公司共提出15項檢控，並已於今年1月17日向法庭申請傳票，案件已排期在3月27日於九龍城裁判法院進行首次聆訊。勞工處發言人稱，勞工處絕不容忍上述違法行為，定必嚴厲執法，竭盡所能保障僱員的職安健及法定權益。

勞工及福利局局長孫玉菡1月20日表示，根據《勞工處職業安全及健康條例》和《僱員補償條例》的首階段調查工作已完成，即將會採取跟進法律行動。（資料圖片/林靄怡攝）

▼1月20日 警方向5名涉案人中的2男1女合共控一項「串謀詐騙」▼



▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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▼MIRROR演唱會調查報告及拘捕行動▼

