啟德體育園｜主場館座位表官網無列行數編號　消息：園方有意更新

英國樂隊Coldplay早前在啟德體育園主場館舉行4場演唱會，事後不少持千元門票的樂迷投訴，座位視線嚴重受阻，要「負角度」看騷。《香港01》發現，康文署轄下場地包括紅館、大球場等，網頁均詳細顯示場館的座位表，列有每欄座位總數、行數、座位編號等。另一邊廂，啟德體育園未曾公布主場館的座位分布。



有舞台藝術從業員工會表示，座位表列出詳細位置，才可方便觀眾預算座位與舞台的距離，特別是場地越大，分區位置越長，「座位有前有後可以差好遠」，場地一方有責任公開資訊。



有消息人士指，啟德體育園不公布詳細座位表的做法，是防止有「黃牛」利用行數等的資訊訂價。不過，體育園未來有意公布一個更為詳細的座位表，但未必仿效紅館座位表做法。



英國著名樂隊Coldplay在啟德體育園主場館舉行4場演唱會。（資料圖片／倪清江攝）

英國著名樂隊Coldplay在啟德體育園主場館舉行4場演唱會。（資料圖片／倪清江攝）

Coldplay演唱會的座位設計及售票安排引發爭議，《香港01》發現，啟德體育園網站未見主動公布主場館的一般座位分布，但按照不同的表演活動，網頁會有相關的座位表，不過，未見詳盡的座位資訊。

五月天演唱會座位表以顏色區分不同票價的位置，另外亦會標示視線受阻區域、輪整座位區域等，但就沒有仔細列出座位編號、每行數目等。

主場館以票價顏色區分位 買飛不知確實位置

例如下月初在主場館舉辦的五月天演唱會，票價介乎555元至1,855元，座位表以顏色區分不同票價的位置，另外亦會標示視線受阻區域、輪整座位區域等。

不過，顧客在售票網Cityline購票時，只能按票價及所屬的顏色區選擇座位，到準備付款時，網頁才會標示所選的門票分段、行數及座位編號。不過，由於沒有詳細座位表，即使有座位編號，亦不知自己確實的位置。

謝霆鋒演唱會的1,380元門票分為地面座位及梯級座位，但在座位表中，都僅以深橙色標示。

謝霆鋒演唱會的1,380元門票分為地面座位及梯級座位。（Cityline網頁截圖）

謝霆鋒演唱會未標視線受阻位具體位置

至於明日（23日）起同樣在主場館舉行的謝霆鋒演唱會，由於票價分級較少，座位表更為「簡陋」，比如1,380元票，按文字資料分為地面座位及梯級座位，但兩者在座位表中，都僅以深橙色標示。至於視線受阻區域、輪整座位區域等，座位表同樣沒有特別標示。

康文署官網的香港大球場座位表中，詳細列明分段、每欄座位總數、行數、座位編號等資訊。（康文署網頁）

康文署官網的紅館座位表中，詳細列明分段、每欄座位總數、行數、座位編號等資訊。（康文署網頁）

記者嘗試在城市售票網購買於紅館舉行的演唱會門票，售票頁面有顯示所購門票的座位和價錢等，並在平面圖標記該座位位置。（網頁截圖）

紅館座位表最詳盡 有座位總數、行數、編號

翻查資料，香港體育館（紅館）、香港大球場等康文署轄下場地均有在官網公開座位表，當中詳細列明分段、每欄座位總數、行數、座位編號，以及輪椅區等設施的具體位置。

記者嘗試在城市售票網購買於紅館舉行的演唱會門票，售票頁面有顯示所購門票的座位和價錢等，並在平面圖標記該座位位置。

亞洲國際博覽館官網的座位表，只顯示了分段（Block）所在的位置，但沒有座位編號、行數等資訊。（亞洲國際博覽館網頁）

亞博官網座位表僅列分段、座位數目

至於亞洲國際博覽館，亦有在官網列有座位表，不過相對紅館座位表較少資訊，但仍較啟德體育園主場館為多。

以最大的AsiaWorld-Arena（即1號展館）為例，座位表顯示了分段（Block）所在的位置、每行座位數目等，但沒有座位編號、行數等資訊。而記者嘗試經售票網Cityline購票時，座位表會顯示分段、以細字體列出行數，換句話說，購票人士對自己票上顯示的座位，會有大槪認知，但無法得知仔細的位置。

換言之，若有人手持紅館、亞博館、體育園主場館的門票，從座位表，最清楚自己確實位置的是紅館，其次是亞博館，最不清楚的是體育園主場館。

紅館。（資料圖片／康文署Facebook）

亞博館。（資料圖片／亞博館官網）

舞台工會：場地方先提供座位圖 再定舞台座位設計

舞台藝術從業員工會代表張小姐指，現時所有在政府場地舉辦的演唱會，均由場地先向主辦方提供一般座位圖，主辦方再根據該座位表向康文署提交舞台設計，由康文署審批，從而得出最終座位設計，私人場地則或有不同。

她指，列明所有座位的詳細位置可方便演唱會觀眾預算跟舞台的距離，「如果分區，啲區可以係長方形，座位有前有後可以差好遠，尤其係啲大場。」公眾亦可查看座位之間的距離等，了解是否符合消防規例。

張小姐估計，體育園在設計主場館時，應已有固定座位的座位表，相信公開該座位表的難度不大。她認為場地應主動公開一般座位表，主辦方亦應保持透明，向觀眾及售票平台提供最終座位表。

立法會議員何敬康認為演唱會主辦方應主動提供更多座位資訊，建議售票平台及主辦方提高售票透明度，保障消費者。（資料圖片／王力圖攝）

新民黨立法會議員何敬康亦表示，演唱會主辦方應主動提供更多座位資訊，建議售票平台及主辦方提高售票透明度，保障消費者。

▼ Coldplay啟德體育園首場演唱會 4月8日▼



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體育園有意更新更詳細座位表

據了解，體育園不公布詳細座位表，原因之一是防止有「黃牛」知道座位位置後，為不同行數的座位訂不同價錢。消息人士又指，體育園未來有意公布一個更為詳細的座位表，但不會像紅館一樣細緻。

《香港01》向啟德體育園、文化體育及旅遊局查詢，為何官網未列主場館的座位表、舉辦的演唱會座位表為何未列詳細資料如行數、座位編號等，正候回覆。

至於Cityline則表示，作為售票平台，一直根據各演唱會主辦單位及合作伙伴提供的資訊，供客戶作購票參考，故不便評論個別座位情況。