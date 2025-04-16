Coldplay｜消委會接94宗「視線受阻」投訴　票價最貴2099元

英國著名樂隊Coldplay已完成在啟德體育園的4場演出，但在上周二（8日）首場表演舉行後，有購票人士不滿座位「視線受阻」。消委會至本周二（14日）已接獲94宗涉及「視線受阻」投訴，涉事門票分別價值2099元和1699元，該會正聯絡涉事消費者作出跟進，將與主辦方及售票方商討跟進。



馬小姐形容，其座位前有一塊黑布遮住視線，幾乎全程看不到樂隊，甚至「睇住工作人員出出入入」。（受訪者提供）

歌迷投訴入場始知座位在舞台後側

日前有經Klook購買2099元門票的樂迷向《香港01》稱，實體門票沒顯示是「視線受阻」座位，直至到場才發現其座位在舞台後側，且有黑布遮擋，形容幾乎全程看不到樂隊，甚至「睇住工作人員出出入入」。該樂迷質疑是否舞台搭建方面有不足，期望主辦方交代原因。

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消委會日前表示，座位視野會直接影響演唱會的觀賞體驗，亦影響消費者選擇的區域或票價，屬重要資訊，因此演唱會主辦單位或售票平台有必要確保資訊透明。如個別網上購票平台沒有標示某座位視線受阻，而座位視線受阻的標示只印於實體門票上，此做法可能會構成違約，消費者或可就此追討損失。

▼ Coldplay啟德體育園首場演唱會 4月8日▼

