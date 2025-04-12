Coldplay演唱會｜4場共20萬觀眾入場　啟德園：有信心辦更多盛事

英國殿堂級搖滾樂隊Coldplay在啟德體育園主場館舉行的四場演場會今晚（12日）結束。園方表示，共吸引約20萬名來自海外、內地及香港的觀眾到主場館觀3月開幕以來首個演唱會。



園方稱有信心在未來日子繼續承接更多國際級體育及娛樂盛事，進一步宣揚及鞏固香港「亞洲盛事之都」的國際地位。



Coldplay主唱Chris Martin四場演出由頭帶到尾，把現場氣氛搞得十分高漲。（啟德體育園提供圖片)

啟德體育園表示，是次演唱會以震撼的音樂表演、獨特的視覺效果及現場體驗，讓每位觀眾感受Coldplay與別不同的魅力。Coldplay演唱了他們的經典曲目，每一首歌均引起熱烈共鳴，觀眾們隨著音樂的節拍熱情歡呼，現場氣氛高漲。

園方形容這個演唱會不僅是音樂愛好者的盛宴，更匯聚不同背景及年齡層的觀眾，一起來到香港最新落成啟用的啟德體育園，共同享受音樂和彼此的互動。

英國著名樂隊Coldplay在啟德體育園主場館舉行4場演唱會，4月11日第三場全場滿座。（倪清江攝）

英國著名樂隊Coldplay在啟德體育園主場館舉行4場演唱會，4月11日第三場全場滿座。（倪清江攝）

英國著名樂隊Coldplay在啟德體育園主場館舉行4場演唱會，4月11日第三場全場滿座。（倪清江攝）

啟德體育園表示，為配合上演這次首個國際級的大型演唱會，園方竭盡全力，確保所有安排盡善盡美，無論是入場安檢、場內餐飲，以至離場的交通安排，都與主辦方、政府各部門、公共交通營辦方及各相關持份者緊密溝通，力求為所有觀眾提供最佳的體驗。

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園方表示，總結是次經驗，今次主場館內的餐飲設施、啟德零售館的各式食肆，以至在星期五、六及日營業的「啟德美食海灣嘉年華」，都為訪客提供足夠各式餐飲及多國美食；離場方面，每晚接近五萬名的觀眾都能在20分鐘內有序離開主場館，並到鄰近地區乘搭各種交通工具，整體運作十分暢順。

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啟德體育園行政總裁莊澤基（John Sharkey）表示，非常高興Coldplay演唱會首次在啟德體育園成功完滿舉行，再次肯定了體育園致力為香港帶來世界級體育及休閒娛樂活動的承諾。他指演唱會的成功，有賴各團隊與觀眾等的支持與配合，「為我們日後的營運打下了堅實的基礎，對此我們深表感謝。我們有信心繼續為香港帶來更多精彩盛事，並辦好每個活動，進一步鞏固香港作為亞洲盛事之都的地位。」

Coldplay主唱Chris Martin在4月11日第三場在台下揀選了兩位歌迷上台一齊互動，男觀眾還展示了幾下唱功。（啟德體育園提供圖片)

園方續指，Coldplay樂隊一直致力推動環保，並將相關元素融入演唱會，與體育園的理念不謀而合；繼上月底的香港國際七人欖球賽後，體育園的大型廢物分解系統持續發揮作用，把場內收集的廚餘、紙杯及其他紙製容器，以每日最多600公斤的運轉能力轉化為堆肥，顯著減少活動期間產生的廢物。