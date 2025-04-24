港美式桌球新星入科大讀金融　愛讀書也愛桌球　盼打進世界前十名

科大「學生運動員入學計劃」 (SAAS) 下學年錄取11名全職或半職運動員，比去年多逾一倍創新高。



其中將修讀科大經濟及金融學的港隊美式桌球運動員符歡是應屆文憑試考生，他今日（24日）稱因父親喜歡「篤波」而進入桌球世界，又愛「篤波」又喜歡讀書的他平時會以桌球減壓，「鍾意聽入袋聲，會好興奮」。



符歡稱有興趣在投資銀行（i-bank）工作，但不想浪費自己桌球上潛能，因而選擇雙軌並行，期望未來5年能打入世界美式桌球總會的世界排名前十名。



科大2022年起透過「學生運動員入學計劃」錄取運動員，2025-26學年錄取了11名運動員。（吳綽詩攝）

科大2022年起透過「學生運動員入學計劃」錄取運動員，首3年分別錄取了1、2、4名運動員，2025-26學年則錄取了11名運動員。

港隊美式桌球運動員符歡平時會以桌球減壓，「鍾意聽入袋聲，會好興奮」。（吳綽詩攝）

「學生運動員入學計劃」下學年取錄11人 科大形容超出預期

本科招生及入學事務處長劉夢琳形容錄取人數「超出預期」，會繼續積極招攬運動員學生。她指，計劃讓學生可申請以最多一倍的時間完成課程，即例如4年課程可用8年完成，令他們訓練和比賽時更有彈性。另外，亦提供學費全額資助及生活津貼、四年宿舍等。

8歲開始打桌球 符歡：因為爸爸好鍾意篤波

18歲的港隊美式桌球運動員符歡是應屆文憑試考生，就讀香港中國婦女會中學，報考了數學、經濟、歷史等科目，預期均會取得5*成績。8歲開始打桌球的他稱：「因為爸爸好鍾意篤波」，並漸漸發現自己頗擅長，於是15歲展開了全職運動員的生涯。

港隊美式桌球運動員符歡平時會以桌球減壓，「鍾意聽入袋聲，會好興奮」。（吳綽詩攝）

桌球路上，符歡曾經歷迷惘期。他憶述，中三時正值疫情，體院一度關閉而影響訓練，加上比賽少，令他想過放棄桌球，專心讀書。猶幸2023年他參加國際賽 FSR Junior Open時，首次奪國際賽冠軍，令他更堅定繼續走這桌球路。

對投資銀行有興趣 與桌球雙軌並行 符歡：唔想浪費自己potential

他形容自己「幾鍾意讀書」，認為在人工智能時代，需具備編程（coding）知識，亦有興趣進入投資銀行（i-bank）工作，但同時「唔想浪費自己喺桌球嘅potential」，因此選擇雙軌並行發展。現時世界美式桌球總會（WPA）世界排名第37位的他，希望未來5年內可以打入首10強。

26歲賽艇運動員林新棟邁入第11年全職運動員生涯，希望能「享受真正的U-life」。（吳綽詩攝）

另一獲錄取的26歲賽艇運動員林新棟，將入讀工商管理學課程。邁入第11年全職運動員生涯，林指自己一直以來都無法全心全意讀書，臨近比賽更要每日「朝6晚6」訓練，雖然日後或仍要善用晚上時間看課堂錄影，但他希望今次能「享受真正的U-life」，盡情學習新知識。

杭州亞運金牌得主林新棟：運動與商科融合下有很多發展的機會

至於為何選讀商科，他觀察到運動與商業息息相關，例如近日啟德體育園的發展，以及品牌營造等，都有助推動體育發展。因此，他說亦有考慮未來創業，透過商業合作，為運動員取得更多資源：「作為運動員都要涉獵一些運動以外的知識......現在這個社會在運動與商科融合下有很多發展的機會，例如啟德，大家都看到是發展得越來越好，亦需要一些人才擁有運動與工商管理的知識。」

23歲半職棒球運動員莫竣林5歲開始打棒球，將修讀計算機工程學課程。（吳綽詩攝）

半職棒球運動員莫竣林將修讀計算機工程學課程。莫5歲開始打棒球，2018年參與U18亞洲青棒錦標賽，並為首屆五人棒球亞洲盃及世界盃隊員。他現正為亞錦賽及全運會積極備戰。

莫表示，之前曾在大學聯招以此科為第一志願，但因中文科失手而未能成功入讀。他遂升讀工程學科高級文憑課程，期間與同學以人工智能研發產品。他指，未來亦希望創業，研發產品。