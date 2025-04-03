前空手道精英運動員羅展鵬　轉會被停資格索償勝訴　淚訴盼作案例

空手道精英運動員羅展鵬2015年因轉換「道場」被迫停止體院訓練4個月，喪失精英運動員資格及體院資助。其後為顧及生計，轉行成為健身教練，淡出空手道，也失去東京奧運選拔機會。羅其後入稟向中國香港空手道總會索償，周三（2日）獲判勝訴，總會須向他及另外兩人賠償超過157萬元。



羅展鵬今日（3日）交代勝訴感想時落淚，指這段經歷「對運動員嚟講係好痛苦，我哋運動員係想打比賽。」又指有空手道運動員曾感謝他提出訴訟，令不少空手道運動員能得到公平對待。他希望自身經歷可作為參考，避免再有同類事件發生。



羅展鵬（左）憶述，曾有空手道運動員感謝他提出訴訟，令不少運動員受到公平對待。（黃浩謙攝）

轉道場受限空手道總會「冷凍期」政策 4個月內不能接受體院訓練

羅展鵬2005年起學習空手道，於2010年成為精英運動員。2015年，他因被逐出原本的道場而轉會。受空手道總會「冷凍期」政策影響，他在4個月內不能接受體院訓練，亦失去精英運動員資格。

失精英運動員資格 轉行當健身教練

他喪失資格後立即重新申請，4個月後仍不獲總會回覆。連番追問下，總會才著他申請基礎運動員資格。惟羅指基礎運動員需自費1000元參加，教練資格亦與精英運動員相差甚遠，加上須顧及生計，故選擇轉行做健身教練。

空手道精英運動員羅展鵬於2015年因轉換「道場」，被迫停止體院訓練4個月，喪失其精英運動員資格及體院資助。（黃浩謙攝）

空手道精英運動員羅展鵬於2015年因轉換「道場」，被迫停止體院訓練4個月，喪失其精英運動員資格及體院資助。（黃浩謙攝）

曾有資格參與東京奧運的選拔 因「被退役」而令機會告吹

由於他每日須工作約11小時，未有足夠時間訓練，最終選擇淡出空手道。他指，這段經歷十分痛苦，自己曾拋開一切追尋夢想，卻遭無理剝削，感到相當難受。他指，自己曾有資格參與東京奧運的選拔，卻因「被退役」而令機會告吹，認為賠償金額亦未能反映真實損失。

羅展鵬：攬住多謝我 因為我個case幫到很多暫時仍在空手道嘅人

他憶述，自己退役後曾偶遇另一名空手道運動員，「佢一見到攬住話多謝我，因為我個case（案例）嘅訴訟，幫到很多暫時仍在空手道嘅人，受到公平嘅待遇。」他指，希望自己的案例可作為對其他運動機構的警惕，避免再有類似情況發生。

羅心汶2015年轉道場，同樣被冷藏4個月。（黃浩謙攝）

另一名空手道精英運動員羅心汶於2015年轉會，同樣被「雪藏」4個月。當時她僅14歲，其母張桃英向總會發律師信，並於2017年入稟。期間張曾與總會委員傾談，稱「我個女做錯咩，得十幾歲，只係想做好一名空手道運動員！」張又指，她曾在一次開會中，聽到一名總會委員指「你地班運動員唔好玩嘢，你地鬥唔過總會」。羅展鵬亦表示，自己退役前同樣曾被大聲恐嚇，或令部分年輕運動員不敢發聲。

張桃英曾向總會發律師信，並於2017年入稟法院。（黃浩謙攝）

最後羅心汶於4個月冷凍期後，重回體院接受訓練。她指，自己未成年時已捲入案件，身邊亦有不同人追問事件：「每次練習都會有人問呢件事，都令自己出現壓力。」甚至一度萌生放棄空手道的念頭。她指，作為運動員，最希望可以出國比賽，希望不會再有外界權力剝奪運動員的資格。

羅展鵬、羅心汶及舒晴早前入稟法院，向總會索償。高等法院法官昨日判定，總會政策阻礙運動員，需向3人賠償超過157萬元。法官歐陽浩強提到，雪藏措施相等於只要運動員一旦轉會，不論其背後原因便會即時懲罰他，認為措拖不公平地限制運動員，有違空手道總會宗旨，屬於越權。