傑出運動員｜羅淑佩向何詩蓓頒獎　承諾加支援運動員及團隊

「香港傑出運動員選舉」頒獎典禮昨（4月17日）在會展舉行，政務司副司長卓永興與文化體育及旅遊局局長羅淑佩出席並頒獎，分別向劍擊奧運冠軍張家朗與游泳世界冠軍何詩蓓頒獎。羅淑佩表示，會繼續尋求在更切合運動員需要的前提下加強支援運動員和他們的團隊。



嘉賓和全體得獎運動員大合照。（卓永興facebook）

張家朗江旻憓當選「星中之星」 卓永興頒獎

卓永興與羅淑佩今日分別在社交網頁上載活動照片。卓永興向張家朗頒發「香港傑出男運動員」和「星中之星香港傑出男運動員」兩個獎項。「星中之星香港傑出女運動員」獎項則由另一劍擊奧運冠軍江旻憓奪得，但她身在海外，由香港劍擊總會代領。

卓永興在大合照後向到場領獎巴黎殘奧硬地滾球冠軍龍子健與何婉淇、巴黎奧運乒乓球混雙四強組合黃鎮廷與杜凱琹、香港「體操王子」石偉雄，以及及何詩蓓道賀。卓永興表示，以他們為表表者的香港運動員所付出的努力，及對追求夢想、追求卓越的堅持和百折不撓的精神，不單令港人引以為傲，也為年輕人樹立了良好榜樣。

在港出席頒獎禮的得獎運動員合照。（卓永興facebook）

羅淑佩：期待港隊在年底全運及殘特奧創佳績

羅淑佩形容自己在昨晚典禮上忙於「打卡」和「被打卡」。她表示，很榮幸能頒發「香港傑出女運動員」奬給何詩蓓，期待港隊在日後的賽事，特別是年底的全運會和殘特奧會爭取佳績。卓永興也祝福運動員再創佳績，為港爭光。

第十五屆全國運動會及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會分別於今年11月及12月舉行，香港承辦八個競賽項目，當中擊劍、男子手球和七人制橄欖球會在新啟用的啟德體育園舉行。

羅淑佩形容自己在典禮中忙於「打卡」和「被打卡」。（羅淑佩facebook）