誘觀眾入戲院　田啟文：業界研港產片「戲院版」不在其他平台播放

香港電影業近年踏入寒冬，一年來逾十間戲院相繼宣結業。負責管理新光戲院的堪輿學家李居明預測明年電影業「行火運」，香港電影工作者總會發言人田啟文今日（15日）指電影冰河時期「溶雪」，稱有財團願意成為白武士，計劃開辦數間戲院。



田啟文又透露，業界正蘊釀一場新變革，觀眾未來只能夠進入戲院觀看「戲院版本」，即港產片在落畫後，即使在串流平台及電視頻道上架，都只是其他版本，不會是「戲院版本」，目前仍在商討中。



我哋目的好簡單嘛，你要睇電影，咪就一定要入電影院睇囉，就唔係喺電視機睇電影囉。 香港電影工作者總會發言人田啟文

2025年4月15日，負責管理新光戲院的李居明與和記地產集團正式簽約。（盧翊銘攝）

李居明預測明年電影業行火運 田啟文︰電影冰河時期溶雪喇

新光戲院與和記地產集團今日舉行簽約儀式，負責管理新光戲院的堪輿學家李居明表示，電影業明年「行火運」，即未來將會好轉。

同場的香港電影工作者總會發言人田啟文隨即表示，「我今日好興奮，亦都好開心，因為我一路講冰河時期等緊溶雪。我𠵱家可以講，我見到曙光，溶雪喇！」

香港電影工作者總會發言人田啟文指電影冰河時期「溶雪喇」。（盧翊銘攝）

電影業正蘊釀全新變革 田啟文：下半年公布詳情

簽約儀式完結後，田啟文表示，「寒冬」及「冰河」不可能無止境持續下去，香港電影業正蘊釀全新的變革，下半年將會公布詳情。他又提到李居明的預測，認為與業界目前的步署不謀而合，期望可扭轉弱勢的局面。

因為有時候有最好嘅準備，但你都唔知道（未來）嘛，所以𠵱家有埋大師玄學嘅推波助瀾，我哋咪要更加好好地爭取時間把握機會做好啲。 香港電影工作者總會發言人田啟文

新光黃埔將在6月中正式開幕。（盧翊銘攝）

日後港產片落畫後 「戲院版本」不會在串流平台及電視頻道等上架

田啟文透露，觀眾未來只能夠進入戲院觀看港產片獨家「戲院版本」，即在落畫後不會在串流平台及電視頻道等上架，觀眾只能看到其他版本。他透露涉及到調整電影的拍攝方式，以及需要戲院的配合，因此目前業界仍在商討中。「我哋目的好簡單嘛，你要睇電影，咪就一定要入電影院睇囉，就唔係喺電視機睇電影囉。」

不過市民仍然可在串流平台及電視頻道欣賞電影，田啟文表示業界會製作「多元化版本」，但考慮到商業保密等因素，不宜透露過多。

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田啟文稱有財團正計劃開辦數間戲院

最近相繼有戲院宣告結業，田啟文認為戲院結業潮仍會持續，但不再只有負能量的消息。據他了解，目前有財團正計劃開辦數間戲院，因此在戲院結業的同時，也有投資者看好業界的未來，願意成為白武士，「唔會係之前嗰種，一面倒結業、結業、結業。」