戲院結業潮持續？田啟文報喜：有財團看好電影業 擬開設數間戲院
撰文：歐陽德浩
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香港電影業近年踏入寒冬，而且出現戲院結業潮，一年來逾十間戲院相繼宣結業。電影業界今日（15日）終於迎來好消息，香港電影工作者總會發言人田啟文指開始「融雪」。他透露，雖然未來仍會有戲院結業，但也有投資者看好業界的未來，目前有財團正計劃開設數間戲院，但詳情有待該財團公布。
新光戲院租用嘉禾黃埔戲院原址 田啟文：不再只有負面消息
最近相繼有戲院宣告結業，3月初結業的新光戲院，今日正式公布租用4月9日結業的嘉禾黃埔戲院原址，易名新光黃埔戲院。
香港電影工作者總會發言人田啟文出席新光黃埔記者會時表示，戲院結業潮仍會持續，但不再只有負能量的消息，形容業界終於等到電影業冰河時期「融雪」，例如新光戲院經營者李居明和記地產集團於今日簽約租下嘉禾黃埔原址便為一例。
財團開新戲院 田啟文︰詳情有待財團公布
田啟文透露，目前有財團正計劃開設數間戲院，詳情有待該財團公布。因此他認為在戲院結業的同時，也有投資者看好未來，願意成為白武士，意味業界情況將漸有好轉，「唔會係之前嗰種，一面倒結業、結業、結業。」
▼4月9日 嘉禾黃埔戲院結業▼
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▼3月3日至4日 新光戲院結業熄燈落閘▼
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