新來港入學人數續升　本學年有約7000人　貼近疫前水平　按年升4%

本港適齡人口下滑，根據教育局最新數字，本學年小學總人數跌至約31.9萬，較上學年減約6000人，跌幅為1.9%；以19/20學年起計算，六年間減少約5.3萬人，跌約14%。中學生總人數本學年則錄得約34萬人，較去年升3.7%。



至於新來港入學人數，近年已持續回升，追近疫情前水平。本學年新來港小學生有4,614人，按年增3%；中學生則有2,471人，按年增約5.5%。



另外，中小學教師流失率分別錄得7.1%及7.4%，連續兩年回落，但仍高於疫前情況。



教育局早前公布的統計資料顯示，小學生2024/25年度人數有逾31萬人，較23/24跌逾6,000人；中學生2024/25年度則有逾34萬人，錄得增長逾1.2萬人。（資料圖片）

本學年小學生人數續跌至約37.3萬

根據教育局學生人口統計，小學生總人數連續下跌6年，從19/20學年約37.3萬人，減至24/25學年約31.9萬人，即6年間共減少約5.3萬人，減幅逾14%。

中學方面，學生總人數六年間曾歷跌幅後稍回升。19/20學年約有32.7萬人，翌年增約1600人後，連跌兩年至32.1萬人，隨後再回升，24/25學升至約34萬人。6年間，中學生總人數增逾1.3萬人，增幅約4%。

(資料圖片)

中小學教師流失率仍較疫前高 分別為7.1%及7.4%

另外，就讀官津直資的新來港學生數目已逐漸恢復至疫情前水平。19/20學年，首次入學的內地來港學生，小學生有5,345人，中學生有2,340人，即合共7,685人。

教育局估計受疫情影響，20/21至22/23年學年，新來港入學人數大幅減少，小學生曾一度跌至2775人，中學生則跌至596人。近年新來港學生則持續回升，24/25學年，新來港小學生升至4,614人，中學生則升至2,471人，即共7,085人，貼近疫前水平。

中小學教師流失率仍較疫情前高。24/25學年，小學教師整體流失率為7.4%，19/20學年為4.5%。中學教師流失率方面，本學年為7.1%，19/20學年則為4.8%。