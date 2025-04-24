謝霆鋒演唱會｜舞台後側及欄杆旁座位不賣飛　料無觀眾觀賞時受阻

【謝霆鋒啟德演唱會2025／謝霆鋒啟德演唱會座位表／啟德體育園／啟德主場館】藝人謝霆鋒今晚（24日）起一連四晚在啟德體育園主場館舉行演唱會，今次料無觀眾投訴視線受阻，現場情況可見，舞台後側及靠近舞台的地面欄杆後方4行座位，一律丟空不賣票，沒有再如Coldplay演唱會中有觀要負視角觀看或被欄杆阻礙。



另外，啟德主場館多場演唱會賣票時，觀眾買到門票後，雖有座位編號，但因啟德無公開座位分布圖，觀眾不知位在何方。園方今日終公布分布圖，但只有區域及段數（Block）編號，讓觀眾大概知道所在位置，不過仍不知確實座位。



謝霆鋒今日（24日）舉行演唱會，成為首個在啟德主場館開騷的香港藝人。（葉志明攝）

《香港01》綜合接獲的投訴和網上意見，整理苦主「視線受阻」的分布位置。（香港01製圖）

Coldplay演唱會災難級座位安排 觀眾舞台後側「負角度」睇騷

啟德主場館於本月初迎來首個演唱會，由英國著名樂隊Coldplay舉辦。不過有一批購買約2,000元門票的觀眾，到場後驚覺座位處於舞台後側，視線被大型黑布和器材遮擋，全程要「負角度」觀看表演，幾乎看不到樂隊成員。

另外有一批買999元門票的觀眾同樣「當災」，他們的位置在舞台斜前方、藍色區域範圍，被主場館的樓梯遮擋大部份視線，未能看到三份二個舞台；也有購買近舞台地面欄杆後方座位的觀眾，視線受阻。

靠近欄杆的4行座位被黑布遮蔽。（讀者提供相片）

舞台後側座位被黑布遮蔽。（讀者提供相片）

舞台後側及欄杆後方座位全被黑布遮蔽

不過相對於Coldplay演唱會災難級的位置安排，謝霆鋒演唱會明顯有進步。根據現場相片可見，舞台後側座位丟空無賣票，地面近舞台欄杆後方的4行座位全被黑布遮蔽，即都無賣票。因此相信今次觀眾觀賞時，再無視線受阻問題。

謝霆鋒演唱會2025香港座位表。（網上圖片）

啟德體育園未曾公布主場館的座位分布

但啟德主場館在謝霆鋒演唱會的安排，仍有改善空間。翻查資料，康文署轄下場地包括紅館及大球場等，網頁上都有詳細的場館座位表，列出每欄座位總數、行數、座位編號等。

惟啟德體育園未曾公布主場館的座位分布，例如謝霆鋒演唱會只得一個簡單座位表，以5種顏色區別不同票價的區域。

謝霆鋒演唱會舉行當日，啟德體育園釋出一張升級版座位表。

謝霆鋒演唱會最新座位表仍無行數及座位編號

直至今日，謝霆鋒演唱會在晚上舉行，啟德體育園釋出一張升級版座位表，將偌大的場館分為A至K區，每個分段都附有一個編號，但細節欠奉，沒有列出行數及座位編號，即觀眾難以得知確實位置。