啟德體育園演唱會｜Cityline接104宗視線受阻查詢:全部均揀該類別

【謝霆鋒／Coldplay／五月天／演唱會】啟德體育園主場館早前完成了首個演唱會表演—Coldplay演唱會。不過事後有購票人士不滿座位「視線受阻」，又指購票過程中，購票平台Cityline沒有標示座位視線受阻。Cityline回覆查詢表示，截至今日(23日），共接獲 104 宗有關購買視線受阻座位門票的查詢，涉及Coldplay、謝霆鋒和五月天的演唱會。



不過，Cityline表示，經翻查購買流程紀錄，全部個案的事主均揀選了視線受阻座位門票類別，最終領取的門票亦與購票資料相符。



《香港01》接獲讀者投訴，購買五月天演唱會門票時，頁面沒有提示所購座位屬「視線受阻」，直至取票時，才驚發覺原來購買了「部分視線受阻座位」。（讀者提供）

《香港01》接獲讀者投訴，稱早前購買五月天演唱會門票時，頁面沒有提示所購座位屬「視線受阻」，直至取票時，才驚發覺原來購買了「部分視線受阻座位」。

Cityline回覆查詢表示，截至今日共接獲104宗有關購買視線受阻座位門票的查詢。（資料圖片／林子慰攝）

104宗視線受阻查詢涉Coldplay、謝霆鋒和五月天演唱會

Cityline回覆查詢表示，截至今日共接獲104宗有關購買視線受阻座位門票的查詢，涉及Coldplay、謝霆鋒和五月天的演唱會。不過，經翻查購買流程紀錄，全部個案的事主均揀選了視線受阻座位門票類別，最終領取的門票亦與購票資料相符。

被問到何沒有在座位表具體列明啟德主場館所有座位的行列和位置，以及輪椅區等設施和障礙物的具體位置，Cityline表示，作為售票平台，一直根據各演唱會主辦單位及合作伙伴提供的資訊，供客戶作購票參考，故不便評論個別座位情況。

Cityline又指，明白客戶及公眾對購買視阻門票流程的關注，會持續因應顧客意見優化網站及系統，完善購票體驗。