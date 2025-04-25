衞生督察涉偷食物樣本　同事指聞女被告稱：嚟咗兩個月有咁多禮物

食環署食安中心4衛生督察涉偷食物樣本案，今（23日）在西九龍裁判法院續審，控方傳召衛生督察蔡洪階作供，他案發時是被告們的同組同事，蔡稱首被告陳映姍曾把訂購的芝士樣本分成多份，指組員可每款各取一份。他曾問陳為何要訂這麼多，又是否需要完成櫃內的所有樣本，陳稱因要多訂才會送貨，又向他說只需完成1個樣本，其餘是「買多咗」，並叫他：「enjoy！」同事們又曾討論如何處理多出樣辦，有女被告說：「嚟咗兩個月，有咁多禮物。」



4名不認罪被告為：陳映姍（34歲）、林曉君（29歲）、余鳳珍（28歲）及李俊禧（37歲），均為食環署衞生督察，同被控一項串謀盜竊罪。他們被控於2022年1月1日至2023年3月9日期間，在香港串謀偷竊部份替食環署食安中心購買，作食物檢驗用途的食品樣本，而有關樣本是特區政府的財產。同案被告劉承軒（35歲）早前承認交替控罪盜竊罪，將轉任控方證人。

4名衞生督察涉偷食物樣本，在西九龍法院受審。(資料圖片)

送其他中心的樣本會無得剩

證人蔡洪階，是食環署食安中心衛生督察，案發時是被告們的同事。蔡稱於2022年4月收到來自首被告陳映姍的電郵，陳指該年度會有106個樣本須進行檢驗，其中有36個會在歐陸食品公司採購。陳向各人表示，這是一年一度的大採購，平時的樣本要送到何文田（政府化驗所）或南昌（公共衛生檢測中心），根本「無得剩」，陳其後向各人傳閱歐陸食品公司的產品清單，又說想訂購西餐的食品，因為想拿走食。蔡稱他當時回應指無所謂，因為無論訂購甚麼食品，他都是以同樣方法作檢測。

訂購的芝士分成6份

蔡指同年5月12日下午，陳對他表示歐陸食品送貨，陳以10000現金付款，其後叫工人把樣本推入辦房，以及把當中的芝士產品放入超櫃（0-4度樣本櫃），並叫他把該些樣本分做6份，用透明袋裝好。蔡指該批樣本有兩款芝士，他們可以每款拿取一份，剩餘的一份則放在超櫃。

第三被告曾稱有咁多禮物

蔡指出，其後與幾位被告聊天，陳說過會安排gogovan把樣本拿走，第三被告余鳳珍則稱：「嚟左2個月，有咁多禮物。」蔡指，眾人有問他會如何處理剩餘的食物樣本，他回應說：「未諗到。」

陳指要多買才有送貨

蔡指，他與各被告有1個whatsapp群組，他曾在群組問陳，是否需要完成樣本櫃的所有樣本，陳回應只須完成1個樣本的測試，其餘放在各人樣本櫃的樣本為：「買多咗自己用。」又著他：「enjoy！」他其後有再追問陳，為何要訂購如此多的樣本，陳說：「(因為)Culina（歐陸食品）要買咁多先肯送貨。」蔡稱他的食物樣本一直鎖在樣本櫃，他打算一直把該些樣本放在櫃中，直至調離崗位。

4名被告的櫃均有芝士

蔡稱5月20日，辦公室爆水管，直到5月23日才有工人幫忙把樣本從樣本櫃取出。他留意到陳的樣本櫃約存有三份之一的樣本，而余、林和劉則有一半左右。

蔡指出，在2023年1月5日，陳提出要向citysuper訂貨，並讓他們自行選擇要測試的食品，蔡當時為免食物樣本重複，會在試算表中記錄自己所選擇的貨品。

案件編號：WKCC2693/2024