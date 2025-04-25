控煙暫未禁邊行邊吸「火車頭」　醫衞局：擴大禁煙區已有類似效用

政府「控煙十招」修訂條例草案今日（25日）刊憲，草案暫沒禁止邊行走邊吸煙、俗稱「火車頭」行為。醫衞局副秘書長李力綱認為，規管邊行走邊吸煙行為需考慮實際操作性，強調無放棄研究，一直思考實施方法，而李表示現階段訂立大範圍禁煙區，已可禁止部份「火車頭」行為。



對於草案中沒就設立公屋無煙層立法，早前提出建議的吸煙與健康委員會主席湯修齊表示，相關建議仍處於初步構思階段，暫沒有詳細計劃，故未向政府正式提議。



政府提出「控煙十招」修訂條例草案今日（25日）刊憲，草案中沒禁止「火車頭」行為。（黃浩謙攝）

禁止「火車頭」列中期檢討

政府提出「控煙十招」修訂條例草案下周三將交立法會首讀。草案暫沒就禁止「火車頭」行為立法，僅放在中期檢討，李力綱冀可於2026年審視「控煙十招」的成效，然後決定是否推行中期措施。

01觀點：是時候禁煙了

賦權醫衞局按需要訂立更大範圍禁煙區可禁止部份「火車頭」行為

醫衞局副秘書長李力綱認為，雖沒規管「火車頭」行為，但他認為賦權醫衞局局長按需要訂立大範圍禁煙區，已可禁止部分「火車頭」行為。他強調，訂立大範圍禁煙區不是草率決定，需視乎當區市民訴求。

政府提出「控煙十招」修訂條例草案今日（25日）刊憲，草案中沒禁止「火車頭」行為。（黃浩謙攝）

設公屋無煙層？醫衞局：未收到建議具體構思

吸煙與健康委員會早前倡議於公屋設立無煙層，草案中不見有關內容。李力綱稱，因相關建議還未具體化，吸煙與健康委員會沒有向政府提出具體構思，故未列入草案中。

委員會主席湯修齊回應《香港01》表示，公屋無煙層仍處於初步構思階段，暫時沒有詳細計劃，未向政府正式提議。他還稱，委員會將集中資源宣傳及解説「控煙十招」條例，未來亦將繼續與政府商討新的控煙措施。