控煙十招｜明年1.1起禁向18歲以下提供電子煙等　罰則較傳統煙高

《2025年控煙法例（修訂）條例草案》今日（25日）刊憲，其中政府提出禁止向18歲以下人士提供傳統煙、另類煙等吸煙產品，明年1月1日起生效。



提供傳統煙的罰則將引入簡化措施，若不多於19支煙支及非用作商業目的，定額罰款3000元；提供另類煙的罰則將較傳統煙高，若向其提供電子煙或加熱煙，最高可被處罰款5萬元及監禁6個月。



政府擬向立法會提交「控煙十招」修例草案。(資料圖片)

現行法例禁止向18歲以下人士售賣傳統吸煙產品，在「控煙十招」新措施下，政府擬進一步禁止向其提供傳統煙、另類煙等吸煙產品。

提供小量傳統煙定額罰3000元

不過，提供傳統煙及另類煙的罰則有所不同。傳統煙方面，政府擬引入簡化措施，若提供小量傳統煙產品，即不多於19支煙支及非用作商業目的，其個案將被處以3000元定額罰款；若用作商業用途或多於指定數量，即罰款2.5萬元。

提供電子煙最高罰5萬元及監禁6個月

至於被歸納為另類煙的電子煙及加熱煙等，其罰則將更高，提供者最高罰則為罰款5萬元及監禁6個月，該措施亦不會引入簡化措施。