新冠陽性比率升至近半年新高　料未來數周續攀升　過去4周錄10死

【新冠病毒／新冠肺炎／衞生防護中心／新冠疫苗】衞生防護中心今日（25日）公布，新冠病毒整體活躍程度自3月中起持續上升，截至上周六（19日）的一周數據，呼吸道樣本對新冠病毒檢測陽性的比率，由四周前1.71%升至8.21%，創近半年新高。



中心在3月23日至4月19日，共錄得40宗與新冠相關的嚴重個案，包括10宗死亡個案，大部份為65歲或以上長者，當中逾90%在過去半年內無接種新冠疫苗。中心指，新冠病毒活躍程度預計在未來數周會進一步攀升，呼籲高風險人士應盡快接種額外加強劑。



衞生防護中心在3月23日至4月19日，共錄得40宗與新冠相關的嚴重個案，大部份為65歲或以上長者，當中逾90%在過去半年內無接種新冠疫苗。（資料圖片／盧翊銘攝）

新冠病毒的整體活躍程度，創近半年新高。（資料圖片／廖雁雄攝）

呼吸道樣本陽性比率升至上周8.21%

衞生防護中心總監徐樂堅指，新冠病毒的整體活躍程度，自今年3月中起持續上升。當中呼吸道樣本對新冠病毒檢測陽性的比率，由四周前（3月16日至22日）的1.71%，升至上周的8.21%，創近半年新高。

與JN.1相關變異病毒株XDV流行率上升 本港採用的疫苗仍能有效預防

污水監測方面，人均新冠病毒含量在四周前為每公升約26萬拷貝，升至每公升約44萬拷貝。污水監測數據則顯示，XDV在本地的流行率有上升趨勢。由於XDV是一種與JN.1相關的變異病毒株，因此本港採用的新冠疫苗仍能有效預防。

衞生防護中心總監徐樂堅籲市民接種疫苗。（資料圖片／黃浩謙攝）

衞生防護中心在3月23日至4月19日，共錄得40宗與新冠相關的嚴重個案，包括10宗死亡個案，大部份為65歲或以上長者，當中逾90%在過去半年內無接種新冠疫苗。

徐樂堅籲市民接種疫苗

徐樂堅呼籲市民接種疫苗，例如幼兒及兒童應盡快接種新冠疫苗初始劑次，高風險市民包括長者和長期病患者，則應接種新冠疫苗額外加強劑，以預防新冠病毒，減低重症和死亡的風險。

幼兒及兒童應盡快接種新冠疫苗初始劑次。（資料圖片／廖雁雄攝）

因應即將來臨勞動節和佛誕假期 醫管局已啟動高峰期特別措施

醫管局已做好準備應對可能急增的服務需求，因應即將來臨的勞動節和佛誕假期，考慮到近期新冠病毒轉趨活躍，已在4月14日起在公立醫院啟動服務需求高峰期的特別措施。

當中包括急症室和內科部門在特定繁忙的日子和時段增加人手，縮短病人候診和急症室滯候入院的時間、加強急症病房把關功能、透過醫院指揮中心協調出院程序及流程，加快病人出院或轉到復康醫院的流程等。