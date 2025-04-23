8個月大女嬰同時感染新冠及人類偏肺病毒　併發嘶吼症　情況危殆

衞生署衞生防護中心表示，一名八個月大女嬰同時感染新冠及人類偏肺病毒，併發嘶吼症，正留醫瑪嘉烈醫院兒童深切治療部，情況危殆。



事主昏迷送往瑪嘉烈醫院搶救。（資料圖片／鄭嘉惠攝）

女嬰上周六發病 昨日轉送至瑪嘉烈醫院兒童深切治療部接受治療

衞生防護中心表示，一名過往健康良好的八個月大女嬰，她於上周六（19日）出現發燒和流鼻水，於翌日向私家醫生求醫，於本周一（21日）她因咳嗽和氣促再向另一名私家醫生求醫。她於昨日被帶到香港港安醫院—荃灣急症室求醫，同日轉送至瑪嘉烈醫院兒童深切治療部接受治療。

女嬰無打新冠疫苗 2名家居接觸者曾出現呼吸道病徵

病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對新冠病毒和人類偏肺病毒呈陽性反應。臨床診斷為2019冠狀病毒病同時感染人類偏肺病毒感染併發嘶吼症。她目前仍然留醫，情況危殆。

初步調查顯示，病人沒有接種新冠疫苗，於潛伏期內沒有外遊。她的兩名家居接觸者曾出現呼吸道病徵，現已康復。

衞生防護中心總監徐樂堅指，新冠病毒在本港社區的活躍程度近來有所上升。（資料圖片／黃浩謙攝）

衞生防護中心總監：在過去數周新冠個案持續上升

衞生防護中心總監徐樂堅指，新冠病毒在本港社區的活躍程度近來有所上升。在過去數周，污水監測新冠病毒含量、實驗室檢測陽性率及普通科門診求診比率持續上升。基因分析顯示，現時本港流行的新冠病毒仍為JN.1及其相關的變異病毒株，而現時本港使用的疫苗能有效預防相關的新冠病毒變異株。

中心提醒市民，須時刻注意個人、手部和環境衞生。高風險人士，特別是長者和長期病患，應盡快接種新冠疫苗及適時接種加強劑，以減低重症和死亡的風險。