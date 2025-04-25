HK Express香港快運開通直航日本小松 每周3班 「慢活」遊北陸
撰文：歐陽德浩
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航空業復蘇，香港快運航空（HK Express）今日（25日）公布，即日起開通日本小松航線，每周提供3班直航，成為香港快運今年第3條開通的日本新航線，由香港飛往當地只需4個小時，即市民毋須再經東京轉乘新幹線。小松所在的石川縣以「慢活」節奏見稱，遠離大城市的繁囂，更可暢遊日本北陸地區。
航程約四小時 毋須再經東京轉乘新幹線
香港快運航空公布，首次進軍日本北陸地區，正式開通往返日本石川縣小松機場的航線，每周提供三班直航。旅客只需四小時即可由香港直達小松，毋須經東京轉乘新幹線，便可暢遊日本北陸地區。
小松為香港快運今年第3條日本新航線
香港快運航空行政總裁毛潔瓊表示，小松線是今年開通的第3條日本航線，即日本航點網絡擴展至12個，在香港所有航空公司中，繼續鞏固擁有最多日本航點的地位。
回程可選擇從大阪、東京或名古屋等返港
毛潔瓊又指，旅客可靈活選擇「Open Jaw」行程，先由香港直飛小松，回程則選擇從大阪、東京或名古屋等城市返港，也可透過國泰航空遍佈全球的航線網絡，連接不同目的地。
石川縣以「慢活」節奏見稱 遠離大城市繁囂
香港快運航空介紹指，石川縣以獨特的「慢活」節奏見稱，遠離大城市的繁囂，展現北陸的靜謐與細膩。旅客可在小松暢遊溫泉鄉，或在金澤品嚐海產、漫步東茶屋街，細味傳統與現代交融的時光。
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