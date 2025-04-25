HK Express香港快運開通直航日本小松　每周3班　「慢活」遊北陸

航空業復蘇，香港快運航空（HK Express）今日（25日）公布，即日起開通日本小松航線，每周提供3班直航，成為香港快運今年第3條開通的日本新航線，由香港飛往當地只需4個小時，即市民毋須再經東京轉乘新幹線。小松所在的石川縣以「慢活」節奏見稱，遠離大城市的繁囂，更可暢遊日本北陸地區。



日本北陸地區。（VISIT KANAZAWA網頁圖片）

香港快運財務總監鄭偉林、香港快運商務總裁王基傑、香港機場管理局航空樞紐發展助理總經理莊偉祺、日本國家旅遊局香港事務所長丸山智惠彌、日本國家旅遊局次長泉野泰佑，聯同香港快運管理層及機組人員於香港國際機場合照。（香港快運圖片）

航程約四小時 毋須再經東京轉乘新幹線

香港快運航空公布，首次進軍日本北陸地區，正式開通往返日本石川縣小松機場的航線，每周提供三班直航。旅客只需四小時即可由香港直達小松，毋須經東京轉乘新幹線，便可暢遊日本北陸地區。

香港快運管理層團隊、香港機場管理局高層以及日本國家旅遊局代表在香港國際機場與旅客合照及派發紀念品，慶祝香港快運日本小松航線首航。（香港快運圖片）

香港快運管理層團隊、香港機場管理局高層以及日本國家旅遊局代表在香港國際機場與旅客合照及派發紀念品，慶祝香港快運日本小松航線首航。（香港快運圖片）

小松為香港快運今年第3條日本新航線

香港快運航空行政總裁毛潔瓊表示，小松線是今年開通的第3條日本航線，即日本航點網絡擴展至12個，在香港所有航空公司中，繼續鞏固擁有最多日本航點的地位。

兼六園是日本三大庭園之一。（VISIT KANAZAWA網頁圖片）

西田家庭園（玉泉園）。（VISIT KANAZAWA網頁圖片）

回程可選擇從大阪、東京或名古屋等返港

毛潔瓊又指，旅客可靈活選擇「Open Jaw」行程，先由香港直飛小松，回程則選擇從大阪、東京或名古屋等城市返港，也可透過國泰航空遍佈全球的航線網絡，連接不同目的地。

香港快運管理層團隊、香港機場管理局高層以及日本國家旅遊局代表在香港國際機場與旅客合照及派發紀念品，慶祝香港快運日本小松航線首航。（香港快運圖片）

武家屋敷遺跡野村家。（VISIT KANAZAWA網頁圖片）

石川縣以「慢活」節奏見稱 遠離大城市繁囂

香港快運航空介紹指，石川縣以獨特的「慢活」節奏見稱，遠離大城市的繁囂，展現北陸的靜謐與細膩。旅客可在小松暢遊溫泉鄉，或在金澤品嚐海產、漫步東茶屋街，細味傳統與現代交融的時光。