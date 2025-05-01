五一｜西環炭燒雞蛋仔「夜樂西九」擺檔5日　東主子：機會難得

農曆新年期間在西環街頭售賣炭燒雞蛋仔的走鬼檔，五日內遭警方及食環署三度執法，被罰款2萬元。事隔兩個多月傳出好消息，檔主獲西九文化區邀請，由今日（5月1日）開始一連五日，在「夜樂西九」市集擺檔，賣一直堅持的炭燒製法雞蛋仔。



檔主兒子李先生表示，父母對在西九文化區擺檔十分期待，「難得有個咁嘅機會」，「幾好呀，起碼多咗個機會，我爸爸媽媽都未試過！」他透露由於成本上漲，價錢會比以往調高5至10元，一份雞蛋仔約為40元。



俾人罰兩萬蚊，已經係白做，不過佢哋（父母）又想保留呢樣嘢......佢哋整咗咁耐，又唔想放棄，咁咪當有個機會試吓。 檔主兒子李先生

西九文化區5月1日至5日舉辦的首輪「夜樂西九」活動，邀請了在西環擺賣多年的「雞蛋仔伯伯」加入擺檔，賣炭燒雞蛋仔。（西九文化區提供）

西九文化區「夜樂西九」首輪今起一連五日舉行

內地一連五日的「五一黃金周」今日開始，本港除星期五（5月2日）外，其他四日也是假期（5月1日勞動節及5月5日佛誕）及周末。西九文化區也由今起至6月1日，逢星期五至日及公眾假期舉辦「夜樂西九」活動，未來五日正好撞正五一黃金周假期。

西九文化區5月1日至6月1日逢星期五至日及公眾假期舉辦「夜樂西九」活動。（西九文化區圖片）

「雞蛋仔伯伯」農曆新年擺檔5日 3度遇食環署執法 罰款2萬

在西環賣雞蛋仔超過30年的走鬼檔，今年農曆新年短短五日內，遭警方及食環署三度執法。檔主兒子李先生年初受訪時說，檔口僅營業數分鐘即被捕。由於父親有相關前科，罰款較初犯重，二人被罰款合共約2萬元，「錢又賺唔到，重要倒貼交罰款⋯⋯」

李先生父親的雞蛋仔攤檔，於年廿九遇上食環署執法。（Facebook群組西環變幻時照片）

獲西九文化區邀請「夜樂西九」活動擺檔 取得「臨時食牌」

事隔兩個月，李先生透露近日獲西九文化區邀請，於5月1至5日期間到「夜樂西九」活動擺檔賣雞蛋仔，父親已獲食環署批出為期一個月的「臨時食牌」，而炭燒製法亦獲保留。

西九文化區5月1日至6月1日逢星期五至日及公眾假期舉辦「夜樂西九」活動。（西九文化區Instagram）

檔主子：保留炭燒製法不怕同場競爭

李先生表示，父母很期待到西九文化區擺檔，「幾好呀，起碼多咗個機會，我爸爸媽媽都未試過！」

他說曾到西九視察，見到當區人流多，也有至少兩檔售賣雞蛋仔的檔口。他說不怕競爭，因為各檔口的製法不同，有檔口的雞蛋仔主打年輕人口味，他們則以炭燒製法，相信各人口味不同。

西環炭燒雞蛋仔製作模具。（李先生提供圖片）

成本上漲 一份雞蛋仔約賣$40

被問價錢會否有調整，李先生說其他檔口平均售價約為40至50元，料顧客群消費力較高。他們也不希望定價過高，但由於成本上漲，故價錢會比以往調高5至10元，一份雞蛋仔約為40元。

李先生表示，希望日後可以繼續參與市集活動，又透露未必會重返西環擺走鬼檔，因為「最唔想係俾人拉」。他說不論租金多寡都希望「擺咗先算」，「難得有個咁嘅機會。」