陳家強：特朗普近日「好明顯驚緊」　貿易戰削弱美國領導地位

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上任近100日，被指關稅政策朝令夕改，令人無所適從。香港科技大學商學院教授、前財經事務及庫務局局長陳家強今（27日）出席商台節目《政好星期天》時表示，特朗普近日的表現「好明顯驚緊」，不知如何下台，認為特朗普沒有預料過大部份被加徵關稅的國家，都未有主動與美國提出談判。



陳家強又指，以往美國的盟友都想着以其為首，惟現時美國隨時會變臉，指加拿大及歐盟等國對美國會很小心，害怕他還有後着，故認為現時是一個新國際政治經濟形勢的開始。他稱，特朗普「係捱唔到痛嘅」，與中國之間的關稅戰已影響到美國民生，故認為美國無法繼續在貿易戰中捱下去。



財庫局前局長陳家強。（資料圖片/廖雁雄攝）

美國總統特朗普。（Reuters）

美國總統特朗普早前向全球多國推出「對等關稅」措施，惟在政策落實不足一日後，便突然宣布暫緩90日；但他稱由於中國對美國實施反制措施，故被排除在外，及後更宣布向中國輸美商品，徵收最高達245%的關稅。陳家強指，就特朗普近日的表現反映他感害怕，「好明顯驚緊」，不知如何下台，認為他沒有預料過大部份被加徵關稅的國家都未有主動與美國提出談判。

陳家強說，回看中美過去十年八載的情況，美國已視中國為最大競爭者，上屆拜登政府對中國採用圍堵政策，聯結歐盟、日本等國圍堵中國，防止中國在某些戰略方面成功，惟他並沒有想過中美間可以沒有貿易。他續說，特朗普現時是以19世紀的思想，以全面關稅與所有國家處理關係，認為此做法「不正路，亦都唔會成功」。

陳家強說，以往美國的盟友都想着以其為首，惟現時美國隨時會變臉，指加拿大及歐盟等國對美國會很小心，害怕他還有後着，故認為現時是一個新國際政治經濟形勢的開始。他指，美國在二戰以後可稱得上是領導全球，在西方盟友間的領導地位不會在一時間失去，惟現時是該地位削弱的開始。

批特朗普「捱唔到痛」 關稅戰反有利香港扮演「超級聯繫人」

被問及特朗普立場軟化的程度會否有大轉的餘地，陳家強表示，以他觀察，特朗普「係捱唔到痛嘅」，與中國之間的關稅戰很快便影響到美國民生，「好多佢（美國）嘅貨架係冇貨物架啦，𠵱家見到Amazon都出聲話我哋冇貨啦」。他認為，這會引起美國民眾的困擾，「所以佢捱唔到嘅，同中國之間呢個貿易戰咁樣，真係佢捱唔到落去，咁所以佢一定係要搵個方法去甩身」。

陳家強又指，香港基於法治、對外開放及基本法等傳統及制度，扮演超級聯繫人的角色。他說，「當全球𠵱家個形勢變嘅時候，美國唔係再主導的時候，我反而覺得香港同埋中國呢，我哋更加有機會。我哋有機會係呢個情況之下，建立多啲同其他不同經濟體系之間嘅關係」，故認為香港「超級聯繫人」的角色在此情況下反而有所增強。