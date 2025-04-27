李兆基設靈｜紀念冊：20歲來港憑$1000白手興家　曾獲評亞洲首富

【李兆基喪禮/李兆基訃聞/李兆基出殯/李兆基公祭/李兆基扶靈名單/李兆基設靈/李兆基逝世/李兆基博士/李兆基訃告/李兆基葬禮】恒基地產創辦人李兆基上月17日逝世，享年97歲，李兆基今日（27日）在香港殯儀館設靈。現場派發的紀念小冊子，記載李兆基生平，亦有講述他在事業、慈善、家人等方面的章節。



其中在事業的章節，指1948年李兆基20歲時，帶着1,000元隻身來港發展，憑着敏銳的生意頭腦，白手興家，創建恒基兆業地產集團。他1996年更獲評為亞洲首富，在全球富豪榜排名第四，小冊子形容「實屬華人之光」。



恒基地產創辦人李兆基上月17日逝世，享年97歲，今日（27日）在香港殯儀館設靈。李兆基的家人在殯儀館對面球場設置悼念區，供公眾弔唁。悼念區正中央放有李兆基的遺照。（盧翊銘攝）

公眾弔唁區入口可領取李兆基紀念小冊子。（林子慰攝）

李兆基紀念小冊子載有李兆基的生活照及生平。（盧翊銘攝）

李兆基紀念小冊子載有李兆基的生活照。（林子慰攝）

首頁載李兆基墨寶 引老子名句

紀念小冊子第一頁，載有李兆基的墨寶，寫下「上善若水，自然無為」。這兩句出自中國春秋時代思想家老子，前句意思是最善良的人如水一般，潤澤萬物又與世無爭，後句則指對於人世間的一切順應事物發生的自然規律。

李兆基紀念小冊子載有李兆基的墨寶。（林子慰攝）

李兆基生於順德 因家中排行被稱「四叔」

紀念小冊子印有李兆基年輕時期的相片，亦有他寫書法、滑雪等生活照。簡歷指李兆基祖籍廣東順德，生於1928年，是家中第四子，人稱「四叔」，少時在家鄉私塾讀書，課餘跟父親做生意。

李兆基1948年來港後，先後創立新鴻基企業及恒基兆業地產集團，其中恒基兆業地產集團曾連續三年位列福布斯世界富豪榜前十名。李兆基1996年獲評為亞洲首富，在全球富豪榜排名第四，小冊子形容他實屬華人之光。

李兆基育有兩子三女，2019年榮休後集團業務交兩位兒子打理，自己則在家弄孫為樂。至2025年3月離世，享年97歲。

李兆基於中國順德出生，父親李介甫在順德開設「天寶榮金鋪」和「永生銀號」，經營黃金和外匯買賣。由於李兆基在家中排行第四，故有「四叔」的稱號。圖為李兆基與家人攝於父親李介甫與母親陳鸞鳳七十周年結婚晚宴。（圖片取自李兆基網站）

2007年（大紫荊章）：李兆基獲香港政府頒授最高榮譽的「大紫荊勳章」，表揚他對教育及社會的貢獻。（圖片取自李兆基網站）

李兆基紀念小冊子載有其生活照及年輕肖像。（林子慰攝）

20歲來港憑1千元白手興家 屬華人之光

小冊子首個章節為事業篇，指李兆基有敏銳的生意頭腦，白手興家。李兆基20歲、1948年隻身來港時，只帶着1,000元，最初做金融及貿易。

至上世紀50年代末，夥拍郭得勝、馮景禧等8人合組永業企業公司，進軍地產市場。他與二人被人稱為「三劍俠」，合辦新鴻基企業，當中的「基」字就是代表李兆基。

李兆基至上世紀50年代末，夥拍郭得勝、馮景禧等8人合組永業企業公司，進軍地產市場。（李兆基網站）

到1973年，李兆基決定自立門戶，於1976年成立恒基兆業地產，旗下有六家上市公司。（林子慰攝）

及後自立門戶 1976年成立恒基兆業

到1973年，李兆基決定自立門戶，於1976年成立恒基兆業地產，旗下有六家上市公司，成員包括中華煤氣、美麗華酒店、香港小輪等，業務遍及地產、能源、酒店、零售等。

小冊子指恒基兆業過去透過競投官地、收購農地和市區重建，「累積龐大的土地儲備供長期發展」，又興建了多項地標建築，如國際金融中心、The Henderson等。

李兆基曾被評為亞洲首富。（林子慰攝）

早於70年倡建沙田第一城

李兆基70年代提出興建沙田第一城，擁有一萬個單位，小冊子形容「迄今仍是本港最具代表性的住宅物業之一」。其後興建的馬鞍山新港城、將軍澳新都城，都是區內的龍頭私人屋苑。

李兆基70年代提出興建沙田第一城。（資料圖片）

李兆基90年代創辦仁安醫院。（林子慰攝）

深耕內地40載 足迹遍及多個一、二線城市

恒基地產於中國內地發展逾40載，房地產發展遍及10多個一線和二線城市，如北京、上海、深圳、廣州等，興建項目包括住宅、商業地標等。

另外，李兆基曾出任中華煤氣公司主席，小冊子形容在他的領導下，令公司在大中華區成為舉足輕重的能源企業，「也為股東創造可觀的回報」。中華煤氣1990年代亦有進軍內地市場，現時在全國29個省級地區項目達1,000個。

紀念小冊子載有李兆基的生活照及生平。（林子慰攝）

旗下公司市值曾逾4,700億

小冊子指，李兆基將集團旗下上市公司總市值由30多億元，一度大幅提升至逾4,700億元，為股東創造巨大效益及對社會有巨大貢獻。

從商要以人為本，達至服務人群及賺取盈利雙贏局面。 李兆基

恒基地產創辦人李兆基上月17日逝世，享年97歲，今日（27日）在香港殯儀館設靈。李兆基的家人在殯儀館對面球場設置悼念區，供公眾弔唁。悼念區正中央放有李兆基的遺照。（盧翊銘攝）