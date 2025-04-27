李兆基設靈｜10間大學機構弔唁 包括內地名校復旦大學和清華大學
撰文：林子慰
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恒基地產創辦人「四叔」李兆基3月17日逝世，李家今日（27日）於北角香港殯儀館設靈，並在殯儀館對面球場位置設悼念區，內裏展示30封弔信函件，當中包含10間大學機構的弔唁，除了4間本地大學外，內地名校復旦大學和清華大學，以及海外名校愛丁堡大學亦在內。
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10間大學機構中，有4間為本港大學，分別為中大、港大、科大、浸大；4間內地大學機構，復旦大學、清華大學、福建師範大學教育基金會、哈爾濱工業大學教育發展基金會；澳門大學以及英國的愛丁堡大學。
另外，培華教育基金會、香港青年協會李兆基小學及香港青年協會李兆基書院亦有撰寫悼詞。
中午12時許，殯儀館外圍已放置數十個花牌。當中包括東華三院主席何猷啟、樂善堂總幹事劉愛詩、資深大律師湯家驊等。
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