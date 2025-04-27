李兆基設靈｜李家超、林鄭、曾蔭權到場　法國領事：李兆基是摯友

【李兆基喪禮/李兆基訃聞/李兆基出殯/李兆基公祭/李兆基扶靈名單/李兆基設靈/李兆基逝世/李兆基博士/李兆基訃告/李兆基葬禮】上月17日逝世的97歲恒基地產創辦人李兆基今日（27日）在香港殯儀館設靈，政商界致送花牌，行政長官李家超與10名司局長先後到場致意；三名港澳前特首何厚鏵、曾蔭權、林鄭月娥、前財爺唐英年亦現身。



多國駐港總領事館均慰問李兆基兒子李家傑、李家誠。其中，法國駐港澳總領事杜麗緹形容李兆基是法國的摯友，永遠記得他對「法國五月藝術節」的大力支持。英國駐港總領事戴偉紳讚揚李兆基對香港和社會的貢獻不可磨滅。



恒基地產創辦人李兆基上月17日逝世，享年97歲，今日（27日）在香港殯儀館設靈。李兆基的家人在殯儀館對面球場設置悼念區，供公眾弔唁。悼念區正中央放有李兆基的遺照。（盧翊銘攝）

李兆基設靈，行政長官李家超在恒地副主席林高演（右）陪同下到香港殯儀館致意。（盧翊銘攝）

李兆基設靈，兒子李家傑下午現身香港殯儀館。（盧翊銘攝）

李兆基設靈，兒子李家誠（中）與媳婦徐子淇（右）向傳媒表示「呢兩日辛苦大家，有心。」（盧翊銘攝）

李兆基設靈，兒子李家誠（中）與媳婦徐子淇（右）向傳媒表示「呢兩日辛苦大家，有心。」（盧翊銘攝）

特首與10名司局長到殯儀館致意

香港殯儀館門外掛上「李府」字樣白燈籠，館內牆壁鋪滿白花，喪禮以佛教儀式進行，今日中午起予公眾弔唁，周一（28日）舉行團體公祭。

李兆基設靈，律政司司長林定國到香港殯儀館致意。（盧翊銘攝）

李兆基設靈，署理財政司司長黃偉綸到香港殯儀館致意。（盧翊銘攝）

李兆基設靈，文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右）與文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君（左）到香港殯儀館致意。（盧翊銘攝）

李兆基設靈，民政及青年事務局局長麥美娟到香港殯儀館致意。（盧翊銘攝）

李兆基設靈，勞工及福利局局長孫玉菡到香港殯儀館致意。（盧翊銘攝）

行政長官李家超聯同多名高官先後到殯儀館致意，包括律政司司長林定國、署理財政司司長黃偉綸、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、民政及青年事務局局長麥美娟、財經事務及庫務局局長許正宇、保安局局長鄧炳強、醫務衞生局局長盧寵茂、發展局局長甯漢豪、勞工及福利局局長孫玉菡、政制及內地事務局局長曾國衞、文體旅局常任秘書長沈鳳君、勞福局常任秘書長劉焱。

李兆基設靈，政制及內地事務局局長曾國衞到香港殯儀館致意。（盧翊銘攝）

李兆基設靈，醫務衞生局局長盧寵茂到香港殯儀館致意。（盧翊銘攝）

李兆基設靈，發展局局長甯漢豪到香港殯儀館致意。（盧翊銘攝）

李兆基設靈，保安局局長鄧炳強到香港殯儀館致意。（盧翊銘攝）

李兆基設靈，財經事務及庫務局局長許正宇到香港殯儀館致意。（盧翊銘攝）

李兆基設靈，勞福局常任秘書長劉焱到香港殯儀館致意。（林子慰攝）

行會成員、立法會議員到場

行政會議成員鄭慕智、林健鋒、高永文、李國章，以及體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛、民建聯何俊賢亦到場。

體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛（中）、太太郭晶晶（左）及足總主席霍啟山（後）亦到場。（盧翊銘攝）

李兆基設靈，前行政長官曾蔭權到香港殯儀館致意。（盧翊銘攝）

李兆基設靈，前行政長官林鄭月娥到香港殯儀館致意。（盧翊銘攝）

李兆基設靈，澳門前行政長官何厚鏵到香港殯儀館致意後離開。（盧翊銘攝）

何厚鏵、曾蔭權、林鄭月娥、唐英年等現身

到場致意的政界代表亦包括身兼全國政協副主席的澳門前行政長官何厚鏵、香港前行政長官曾蔭權、林鄭月娥。

李兆基設靈，身兼全國政協委員的新世界發展非執行主席主席鄭志剛到香港殯儀館致意。（盧翊銘攝）

李兆基設靈，全國政協常委唐英年到香港殯儀館致意。（賴卓盈攝）

李兆基設靈，全國政協委員、新地主席郭炳聯到香港殯儀館致意。（賴卓盈攝）

郭炳聯、鄭志剛、呂耀東、李民斌致意

多名港區全國政協亦到場，包括政協常委唐英年、身兼政協常委的遠東發展主席邱達昌、身兼政協委員的新地主席郭炳聯、身兼政協委員的新世界發展非執行主席主席鄭志剛、身兼政協委員的嘉華集團主席、銀河娛樂集團主席呂耀東、身兼全國政協社會和法制委員會副主任的東亞銀行聯席行政總裁李民斌、身兼政協委員的旅發局前主席彭耀佳。

李兆基設靈，全國政協社會和法制委員會副主任李民斌（左）與父親、東亞銀行執行主席李國寶到場致意。（盧翊銘攝）

身兼全國政協委員的嘉華集團主席、銀河娛樂集團主席呂耀東到香港殯儀館致意。（盧翊銘攝）

身兼全國政協委員的旅發局前主席彭耀佳到香港殯儀館致意。（盧翊銘攝）

多名前議員都有致意，包括民建聯前立法會議員陳鑑林、自由黨前主席田北俊、自由黨前立法會議員梁劉柔芬等。

李兆基設靈，自由黨前主席田北俊到香港殯儀館致意。（盧翊銘攝）

李兆基設靈，民建聯前立法會議員陳鑑林到香港殯儀館致意。（賴卓盈攝）

李兆基設靈，自由黨前立法會議員梁劉柔芬到香港殯儀館致意。（盧翊銘攝）

根據訃聞，李兆基治喪委員會由行政長官李家超和中聯辦主任鄭雁雄出任主任。治喪委員會早前表示，喪禮期間，當公祭進行或殯儀館靈堂過於擠迫時，會安排到場人士到對面球場設置的大型帳篷悼念區致祭。

法國駐港澳總領事杜麗緹向李家傑、李家誠發信，對李兆基逝世深感哀痛。（林子慰攝）

法國總領事：李兆基是法國的摯友

法國駐港澳總領事杜麗緹向李家傑、李家誠發信，對李兆基逝世深感哀痛，讚揚李兆基是一位傑出的企業家和慷慨的慈善家，他的事業歷程將繼續激勵香港及世界各地的新一代。

李兆基至上世紀50年代末，夥拍郭得勝、馮景禧等8人合組永業企業公司，進軍地產市場。（林子慰攝）

杜麗緹形容李兆基是法國的摯友，永遠記得他對「法國五月藝術節」的大力支持，以及多年來與美麗華集團建立的合作夥伴關係。杜麗緹重提2004年法國駐港澳總領事館有幸向李兆基授予法國藝術與文學勳章，表彰他對促進法國與香港文化交流所作出的貢獻。

英國駐港總領事戴偉紳向李家傑、李家誠發信，對李兆基逝世感哀痛。（林子慰攝）

英國總領事：李兆基貢獻不可磨滅

英國駐港總領事戴偉紳對李兆基同樣感到哀痛，形容是李兆基在英國亦是知名人物，讚揚李兆基對香港和社會的貢獻不可磨滅，對李兆基兒子李家傑、李家誠等家人致慰問。

丹麥駐香港總領事館對李兆基逝世，向其家人致以誠摯慰問。（林子慰攝）

丹麥駐香港總領事館對李兆基逝世，向其家人致以誠摯慰問。

不丹王太后向李家傑發信，讚揚李兆基是一位有遠見、心懷慈悲的開拓者。（林子慰攝）

不丹讚李兆基有遠見

不丹王太后向李家傑發信，讚揚李兆基是一位有遠見、心懷慈悲的開拓者，將銘記他的高尚行誼，對李兆基逝世深感悲痛，並致以最深切的哀悼，形容失去父親是人生中難以承受的痛苦之一，思念、祈禱與愛與李家同在，並在不丹最古老的寺廟主持點酥油燈和祈福儀式，稱虔誠為李兆基的永恆安息祈禱。