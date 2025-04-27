李兆基設靈｜4致富之道：個人經濟未穩不宜早婚　勸年青人少享樂

【李兆基喪禮／李兆基訃聞／李兆基出殯／李兆基公祭／李兆基扶靈名單／李兆基設靈／李兆基逝世／李兆基博士／四叔／李兆基訃告／李兆基葬禮】恒基地產創辦人李兆基3月17日逝世，享年97歲，李兆基今日（4月27日）在香港殯儀館設靈。現場派發的紀念小冊子，記載李兆基生平，亦有關於其事業、慈善、家人等章節。



小冊子分享多件四叔李兆基的趣聞，指他曾和大學生分享四大致富之道，包括「個人經濟基礎未穩，則不宜早婚」、「須謹慎選擇終身行業等」。他又曾勸勉年青人不要花太多時間享樂，應多放時間在事業和工作上。



李兆基曾與大學生分享致富之道，指個人經濟未穩不宜早婚。（林子慰攝）

李兆基晚年四代同堂。（林子慰攝）

李兆基紀念小冊子載有李兆基的生活照及生平。（林子慰攝）

曾於北京大學分享四大致富之道

小冊子在「家庭親友篇」羅列多件李兆基的趣聞，包括他曾在北京大學和學生分享四大致富之道。

李兆基的四大致富之道：



1. 刻苦耐勞，勤奮努力

2. 個人經濟基礎未穩，則不宜早婚

3. 要賺第一桶金，要以錢搵錢

4. 男怕入錯行，女怕嫁錯郎，故須謹慎選擇終身行業



在李兆基的紀念網站上，解釋太早結婚便有家庭負擔，要養兒育女，又要供書教學，便很難有餘錢，又引述俗語：「捕魚之人世世窮」，指選錯行業就難以翻身。網站又說傳統女性以丈夫為重，如果選擇一個不務正業、游手好閒的丈夫，就會抱憾終生。

李兆基勸勉年青人不要花太多時間享樂，應多放時間在事業和工作上。他又曾寄語年輕一代，指時勢永遠是製造英雄的平台，不同時代有不同環境、提供不同機會，培養不同的人才。

小冊子內載有多張李兆基和家人的生活照。（林子慰攝）

小冊子內載有多張李兆基和家人的合照。（林子慰攝）

習慣紙仔上寫股票號碼 記者常偷影

小冊子還分享李兆基面對傳媒的趣事，指他非常樂意與傳媒分享投資心得，習慣將要講述的內容及股票號碼寫在小貼紙上。攝影記者採訪他時，其中一項重要工作就是站在他的背後，偷影「紙仔」。

另一件趣聞是他的幼子李家誠2006年與徐子淇澳洲舉行婚禮，吸引大批記者到場。小冊子指四叔並無不快，更指示員工接待一眾記者，安排宴席。

李兆基（中）的幼子李家誠（左）2006年迎娶模特兒徐子淇（右）成一時佳話。（資料圖片）

李兆基長子（左）李家傑2010年在美國透過代母誕下3子。右圖為幼子李家誠2006年與徐子淇澳洲舉行婚禮。（林子慰攝）

每星期四代同堂共聚 每年一起去旅行

李兆基育有兩子三女，有11個孫子，其中4個外孫已成家立室，李兆基晚年可謂四代同堂。小冊子指李兆基堅持每星期和家人共聚，只要身在香港的家庭成員都會出席，一家人更會每年到外地旅遊。

李兆基和家人每年到外地旅遊。（林子慰攝）