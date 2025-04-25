控煙｜梁熙對無規管「火車頭」感失望　籲禁加味煙前諮詢持份者

政府提出「控煙十招」措施，相關的修訂條例草案今日（25日）刊憲，下周三交立法會首讀。民建聯立法會議員梁熙表示，對無針對「邊行走邊吸煙」行為作規管感失望，期望政府盡快打擊「火車頭」這類欠公德的吸煙行為。就「加味煙」議題，他希望當局日後有意推行時，應先諮詢持分者，並交由立法會審議才實施，而非只由當局刊憲決定實施日期。



電子煙（盧翊銘攝）

政府向立法會提交文件，指「控煙十招」措施禁止在公眾地方管有另類煙，即煙彈、加熱煙支及草本煙，將於明年4月30日實施。至於禁止管有電子煙機和加熱煙機等，則暫未有時間表。政府擬最快2027年第二季禁售非薄荷煙，並在分銷層面引入官方證明書制度；至於禁售薄荷煙，則再視乎社會情況而定。

民建聯立法會議員梁熙出。（黃浩謙攝）

梁熙：將所有巴士站都劃為禁煙範圍 免生混亂

對於政府提出明年起禁止在排隊輪候公共交通工具、進入指定處所如醫院、公眾遊樂場地等時吸煙，亦將醫院、幼兒中心等出入口3米範圍內劃為禁煙區，民建聯衞生事務發言人、立法會議員梁熙表示支持，但指市民最受二手煙影響的是「火車頭」，相關規管未有納入於今次修例中，對此感到失望。梁熙期望政府再三考慮禁止「火車頭」，多管齊下減少市民吸入二手煙的機會。他又期望政府考慮將所有巴士站都劃為禁煙範圍，免生混亂。

針對「加味煙」議題，梁熙歡迎政府從善如流，希望當局日後有意推行時，應先諮詢持分者，並交由立法會審議才實施，而非只由當局刊憲決定實施日期。他認為，除了控煙手段，都要「重教育、助戒煙」，例如參考日本企業的做法，讓非煙民員工有額外的有薪假期，藉此鼓勵煙民戒煙以享有同等待遇，也可參考新加坡推出「我要戒煙」計劃，為吸煙者提供個性化戒煙方案，包括在藥房進行面對面輔導，並向成功戒煙者發放購物禮券，以作獎勵。