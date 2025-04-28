李兆基設靈｜李家傑、李家誠、徐子淇與家人見傳媒：辛苦大家

【李兆基喪禮／李兆基訃聞／李兆基出殯／李兆基公祭／李兆基扶靈名單／李兆基設靈／李兆基逝世／李兆基博士／四叔／李兆基訃告／李兆基葬禮】恒基地產創辦人李兆基於3月17日辭世，李家昨（27日）在香港殯儀館設靈，今早（28日）舉行大殮儀式。上午約9時，李兆基長子李家傑，以及幼子李家誠和徐子淇婦夫等7名家人到場，在殯儀館門前見傳媒，李家傑和李家誠向傳媒表示「辛苦大家」。



恒基地產創辦人李兆基3月17日逝世，出殯大殮儀式4月28日早上在香港殯儀館舉行。李兆基長子李家傑（左四）、幼子李家誠(左三)及太太徐子淇（左二)與家人早上見傳媒，說「辛苦大家」。（夏家朗攝）

恒基地產創辦人李兆基3月17日逝世，出殯大殮儀式4月28日早上在香港殯儀館舉行。李兆基長子李家傑和幼子李家誠等七名家人早上見傳媒，說「辛苦大家」。（夏家朗攝）

李家周日（27日）在香港殯儀館設靈，今日（28日）上午9時至11時舉行團體公祭，之後採用佛教儀式大殮。

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王振民、梁振英夫婦到殯儀館致意

多名政界人士繼續到殯儀館致意，包括全國政協副主席、前行政長官梁振英及太太梁唐青儀、中央港澳辦一局局長王振民、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波等。

教育界人士亦有出席，包括香港大學校長張翔、香港科技大學校長葉玉如、科大副監督陳祖澤、香港中文大學醫學院院長趙偉仁。

今早陰雨綿綿，但仍有不少市民到場，悼念李兆基。（夏家朗攝）

將安排赴順德大良安葬

殯儀館對面供公眾致祭的悼念區，亦有不少市民陸續到場致意。今日下午將會辭靈，並另擇吉日扶柩返回李兆基的原籍順德大良安葬。

恒基訃文指，李兆基3月17日在家人陪伴下安詳離世，積閏享壽100歲，遺體奉移香港殯儀館治喪。