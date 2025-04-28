李兆基喪禮｜港澳辦王振民與長和李澤鉅同場　梁振英夫婦致祭

【李兆基喪禮/李兆基訃聞/李兆基出殯/李兆基公祭/李兆基扶靈名單/李兆基設靈/李兆基逝世/李兆基博士/李兆基訃告/李兆基葬禮】上月17日逝世的97歲恒基地產創辦人李兆基今日（28日）早上在香港殯儀館舉行團體公祭，政商界繼續到場致意，包括全國政協副主席梁振英、中央港澳辦一局局長王振民，以及港府兩名司長陳國基、陳茂波。



自港澳辦轉載長和賣碼頭文章後未有公開現身的長和主席李澤鉅亦有到場，與王振民同場致祭。



李兆基公祭，兩名兒子李家傑、李家誠及太太徐子淇到香港殯儀館打點。（夏家朗攝）

李兆基大殮 擇吉日扶柩回順德安葬

李兆基大殮採用佛教儀式，兩名兒子李家傑、李家誠及太太徐子淇早上到香港殯儀館打點。團體公祭早上九時起開始，歷時約兩小時，之後舉行大殮及辭靈，並另擇吉日扶柩返回原籍順德大良安葬。

李兆基喪禮，全國政協副主席、前行政長官梁振英及太太梁唐青儀到香港殯儀館致意。（夏家朗攝）

李兆基喪禮，中央港澳辦一局局長王振民到香港殯儀館致意。（林子慰攝）

李兆基喪禮，中央港澳辦一局局長王振民到香港殯儀館致意後離開。（林子慰攝）

李兆基喪禮，基本法委員會前副主任、律政司前司長梁愛詩到香港殯儀館致意。（夏家朗攝）

梁振英、港澳辦局長王振民致祭

多名政界人士繼續到殯儀館致意，包括全國政協副主席、前行政長官梁振英及太太梁唐青儀、中央港澳辦一局局長王振民、特區政府政務司司長陳國基、今天結束十日休假的財政司司長陳茂波、立法會主席梁君彥等。基本法委員會前副主任、律政司前司長梁愛詩亦到場。

李兆基喪禮，財政司司長陳茂波到香港殯儀館致意。（夏家朗攝）

李兆基喪禮，政務司司長陳國基到香港殯儀館致意。（夏家朗攝）

多名行會、立法會議員致意

多名立法會議員亦到場，包括立法會主席梁君彥、身兼行政會議召集人的新民黨立法會議員葉劉淑儀、黎棟國、容海恩。身兼行會成員的民建聯立法會議員陳克勤，率黨友陳學鋒、葉傲冬等人致祭。鄉議局主席、立法會議員劉業強偕副主席莫錦貴、實政圓桌立法會議員田北辰到場致意。

李兆基喪禮，立法會主席梁君彥到香港殯儀館致意。（林子慰攝）

李兆基喪禮，身兼行會成員的民建聯立法會議員陳克勤，率黨友陳學鋒、葉傲冬等人到香港殯儀館致意。（夏家朗攝）

李兆基喪禮，鄉議局主席、立法會議員劉業強偕副主席莫錦貴到香港殯儀館致意。（夏家朗攝）

實政圓桌立法會議員田北辰早上到場。(林子慰攝)

李兆基喪禮，港區全國人大代表、香港科技大學校長朱葉玉如，聯同科大副監督陳祖澤到香港殯儀館致意。（夏家朗攝）

新地東亞兩代人致祭 郭炳聯、邱達昌、李民斌連續兩日到場

港區全國人大代表、香港科技大學校長朱葉玉如，聯同科大副監督陳祖澤到場致祭。

李兆基喪禮，政協常委、遠東發展主席邱達昌到香港殯儀館致意。（夏家朗攝）

李兆基喪禮，本身是政協委員的新鴻基地產主席郭炳聯（後）到香港殯儀館致意，同行者包括新地前聯席主席、新地副董事總經理雷霆、新地執行董事郭基煇。（夏家朗攝）

李兆基喪禮，本身是全國政協社會和法制委員會副主任的東亞銀行聯席行政總裁李民斌偕父親李國寶到香港殯儀館致意。（林子慰攝）

多名港區全國政協到場，包括連續兩日到場的政協常委、遠東發展主席邱達昌、本身是政協委員的新鴻基地產主席郭炳聯、本身是全國政協社會和法制委員會副主任的東亞銀行聯席行政總裁李民斌偕父親李國寶致意。

李兆基喪禮，身兼政協委員的新鴻基地產執行董事郭基煇到香港殯儀館致意。（夏家朗攝）

李兆基喪禮，前政協委員、瑞安房地產主席羅康瑞（左）到香港殯儀館致意。（林子慰攝）

長和李澤鉅現身 與港澳辦王振民同場致祭

另外，出席致祭的亦包括自長和賣碼頭風波後未有公開現身的政協委員、長和主席李澤鉅，與港澳辦一局局長王振民一度同場。

身兼政協委員的新鴻基地產執行董事郭基煇、前政協委員、瑞安房地產主席羅康瑞等亦有到場致祭。

李兆基喪禮，政協委員、長和主席李澤鉅到香港殯儀館致意。（夏家朗攝）

李兆基喪禮，政協委員、長和主席李澤鉅（左）到香港殯儀館致意。（林子慰攝）