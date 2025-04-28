文化中心朱銘《排隊》雕塑移除 康文署不原址重置 改放「喜洋洋」

由台灣著名雕塑家朱銘創作、在尖沙咀文化中心外展出的雕塑《人間系列──排隊》去年六月被圍封，康文署指展品結構出現問題，至上月仍在復修，直至近日該雕塑被發現遭移除。



康文署回覆傳媒查詢稱，已完成修復，考慮到該雕塑已展出多年，故不會再於原址重置，已將雕塑妥為存放，原址已設置全運會吉祥物「喜洋洋」及「樂融融」。至於雕塑如何處置，《香港01》正向康文署查詢。



朱銘美術館則表示，作品為香港康文署所有，修復由藝術推廣APO負責執行。



由台灣著名雕塑家朱銘創作、在尖沙咀文化中心外展出的雕塑《人間系列──排隊》近日遭移除。（周令知攝）

去年6月圍封 圍板上兩黃色雨褸人曾遭遮蔽

出自藝術家朱銘之手的雕塑作品《人間系列—排隊》，自2017年放置在尖沙咀的文化中心外，去年6月開始，雕塑突然被圍封。圍板曾張貼原有完整作品影像，其後圍板上的貼紙被更換，其中兩名排隊、身穿黃色雨褸的人遭遮蔽，引起網上討論。當時康文署表示，發現雕塑結構出現安全隱患，正對雕塑全面評估及制定處理方案。

上月康文署舉行傳媒荼敍，當時署長陳詠雯表示展品仍在復修，又指「都擺咗咁多年，考慮緊要唔要再將啲新嘅、其它嘅展品畀市民睇呢」，亦有與朱銘工作室保持聯繫。

由台灣著名雕塑家朱銘創作、在尖沙咀文化中心外展出的雕塑《人間系列──排隊》近日遭移除，遺下痕跡。（周令知攝）

康文署：朱銘美術館已知悉修復工作及展示安排

康文署回覆傳媒查詢稱，早前完成修復工作，考慮到雕塑已展示多年並出現損耗，故不會再於原址重置，已將雕塑妥為存。而朱銘美術館已知悉署方就雕塑的修復工作及展示安排。

署方表示，會不定時更新文化中心露天廣場展出的藝術裝置，而為響應第15屆全運會和全國殘特奧會，4月26日已在原址設置全運會吉祥物「喜洋洋」及「樂融融」，以配合是次體育盛事的宣傳，帶動市民參與全運會活動。

朱銘美術館回覆稱，作品為香港康文署屬所有，修復由藝術推廣APO負責執行。

藝術家朱銘的雕塑《人間系列 — 排隊》過去放置在文化中心外。（資料圖片/藝術推廣辦事處）

2024年6月，藝術家朱銘的雕塑《人間系列—排隊》被圍封，其中兩名排隊、身穿黃色雨褸的人遭遮蔽。（資料圖片／江麗盈攝）

由台灣著名雕塑家朱銘創作、在尖沙咀文化中心外展出的雕塑《人間系列──排隊》近日遭移除，遺下痕跡。（周令知攝）