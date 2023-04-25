朱銘逝世｜長者久病或會厭世　老人陷憂鬱可從語言、胃口4點觀察

台灣知名雕塑家朱銘驚傳被妻子發現在家身亡，疑似因久病厭世尋短，享壽85歲；檢方相驗後認定現場無外力介入，排除他殺可能。家屬對死因無意見，遺體發還處理後事。針對老年人可能因久病出現憂鬱情形，台灣北榮老年精神科主任蔡佳芬表示，可從語言、行為、睡眠和胃口四大方向觀察是否有憂鬱傾向，如果嚴重就建議帶老人家就醫、介入治療。



根據台灣董氏基金會2016年調查，71至80歲老年人，有明顯憂鬱情緒需專業協助佔12.4%，包括活越久對生活健康沒信心、環境不佳等，越顯憂鬱。

情緒低落的人，很少會告訴人家自己的心情，所以大家更要細心觀察他們的狀況：（按圖了解）

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蔡佳芬表示，老年人憂鬱症狀可能比較沒那麼外顯，但可從四大方向觀察：

1. 語言

如果常常說出「再活也沒有多久了」等負面、消極的話語，或是甚至出現尋死的想法，就必須注意。

2. 行為

有些老年人不願意說出自的想法，則可從行為觀察。當想法低落，行為也會跟着低落，因此可以觀察，若過去常常出門變得不愛出門，或在家時常常將窗簾拉上，不願接觸外面世界；變得不愛社交，行為退縮，也可能是憂鬱的前兆。

3. 睡眠

出現失眠或是整天在睡等兩種極端情形，有可能出現憂鬱症狀。

4. 胃口

老人家食欲下降且越來越瘦，應該特別留意。

蔡佳芬說，語言和行為表示是憂鬱症狀的核心情緒，但不易察覺，睡眠和胃口是生理兩大觀察面向，也值得留意。老人家出現憂鬱症狀，可以先移除身邊的危險物品，避免一轉眼不在身邊時就發生憾事。另外，也要帶老人家就醫，尋求專業協助。

「很多老人家是從其他科轉介來的」，蔡佳芬說，如果老人家不願意就醫，可以趁老人家慢性病回診時，先向主診的內、外科醫生說明，由醫生先開立輕微的抗憂鬱藥劑，再試圖規勸就醫。

蔡佳芬提醒，自殺防治守門的「一問二應三轉介」是非常重要且有用的步驟。一開始可以有技巧的詢問發現警訊，一但發現警訊就算非專業人員，只要能夠陪伴、傾聽，就是非常好的回應。發現問題超過可處理的程度範圍，找到適當資源轉介，就能降低自殺的可能性。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288

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