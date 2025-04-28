李兆基設靈｜靈柩擇日順德安葬　李家誠：我哋當然好唔捨得爸爸

【李兆基喪禮／李兆基訃聞／李兆基出殯／李兆基公祭／李兆基扶靈名單／李兆基設靈／李兆基逝世／李兆基博士／四叔／李兆基訃告／李兆基葬禮】恒基地產創辦人李兆基於3月17日辭世，李家昨（27日）在香港殯儀館設靈，大殮儀式今早（28日）完成，靈柩將擇日移送至他出生地順德安葬。



長子李家傑及幼子李家誠下午近1時在殯儀館外見傳媒，李家誠說「我哋當然好唔捨得爸爸」，「好多謝好多市民好有心，好多謝市民咁喜歡我爸爸」。



恒基地產創辦人李兆基3月17日逝世，出殯大殮儀式4月28日早上在香港殯儀館舉行。李兆基長子李家傑（左四）、幼子李家誠(左三)及太太徐子淇（左二)與家人早上見傳媒，說「辛苦大家」。（夏家朗攝）

李家周日（27日）在香港殯儀館設靈，今日（28日）上午9時至11時舉行團體公祭，之後採用佛教儀式大殮，大約下午12時半完成。

長子李家傑及幼子李家誠在送來賓離開後，在殯儀館外見傳媒，李家誠說：「我哋當然好唔捨得爸爸，全家人都好唔捨得佢。因為佢享壽100歲，我哋全家人都陪伴佢身邊，佢好安詳咁過去。」李家誠又說：「好多謝好多市民好有心，好多謝啲市民咁喜歡我爸爸」。

有關靈柩移送至順德安葬，李家傑指，已經另擇吉日，但因為私人送靈，不會公開日子。

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李家傑和李家誠在悼念冊撰寫「給爸爸的信」，其中李家誠稱希望下一世能夠成為「李兆基的爸爸」，可以「照顧及愛惜他」；李家傑重提當年籌備為祖父出殯的經過，因為唱誦過程有出錯，於是再請另一班師父翌日再唸。他指，父親事後反而擔心影響第一班師父的生計，反映父親是會顧念不相干的人，寧捨棄自家利益。

恒基訃文指，李兆基3月17日在家人陪伴下安詳離世，積閏享壽100歲，遺體奉移香港殯儀館治喪。