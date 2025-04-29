中美關稅戰　中大盧煜明：利港大學招聘學者　內地生或改來港留學

政府財赤下削減經營開支，八大未來三年的撥款會累進式每年減2%，另外要回撥儲備，以中大「回水」逾10億元最多。中大校長盧煜明上任三個多月後，接受《香港01》等多間傳媒訪問表示，兩項措施對大學「有一定壓力」，將對各部門「平均節流」，但不會削減創科研究、招聘人才等「策略性」項目開支。他表示，希望透過創科項目的研發和技術賺取收入，建立一個匯聚人才和財力的生態圈。



中美關稅戰持續，盧煜明表示，地緣政治帶來的轉變是「大時代的事實」，有原本打算一直在外國工作的教授，或反而有意到其他地方，例如亞洲，繼而選擇中大。他認同內地生亦可能因為中美角力而不到外國，改為來港讀書。



中大校長盧煜明上任3個多月，講述中大的未來發展重點，包括建設人才樞紐、推動研究和創新、建立研究生書院及加強國際化等。（夏家朗攝）

未來三年，教資會對八間大學的資助撥款，按累進方式每年削減2%，並要求大學回撥「一般及發展儲備基金」共40億元，以中大「回水」最多，超過10億元。

盧煜明：削資加回撥儲備有一定壓力

中大校長盧煜明上任3個多月後接受訪問，他表示，撥款每年削資2%，即到第3年削6%，三年平均削4%，加上回撥部分儲備，形容「有一定壓力」。他指，上任以來已多次與管理層開會，檢視每個部門及單位如何受影響。

盧煜明強調優先創科，被問到削支下，會否令人文社科資源減少，他指會平均地在不同單位節流。（夏家朗攝）

優先創科、人文社科資源減？ 盧：平均地節流

不過盧煜明強調，不會削減大學的「策略性」及必要項目，包括創科、招聘人才及研究生書院，「就算有削支，我哋都要喺第二啲地方搵錢支持嗰啲項目繼續推進」，「我哋要發展一啲科創、研究，係要全球領先嘅，呢啲我覺得係優先（priority）」。

問及優先創科，會否意味從人文社科的資源「開刀」，盧煜明指，10億元的回撥會在各方面平均分布，而首年削減的2%撥款，亦會平均地在不同單位抽取，不過到下年削減4%，就要再小心審視。他又指，招聘人才方面，「唔只講科學，要文理兼備」。

盧煜明指，不會只著重科研項目的短期利潤，「嗰啲（基礎科研）項目係會繼續發生，唔係淨係有專利、有錢賺我哋就做」。（夏家朗攝）

中大創科專利收入近年稱冠 建立生態圈長遠可帶來收入

開源方面，盧表示除了募集捐款，亦相信大學的創科項目會帶來一些收入。他舉例，中大最近連續幾年在專利上的收入是本港大學之冠，而2014年至今，累計有1350項發明或專利家族（patent family）、超過5000項申請專利。他又指，中大現時有6個「InnoHK」中心，至今有超過100個發明專利申請。

他解釋，這並不等同於「做生意」，如果純粹透過產品或技術賺取利潤，會比較短視。他強調中大的理念是回饋社會，在發展科研時，不會只著重「賺錢」，「嗰啲（基礎科研）項目係會繼續發生，唔係淨係有專利、有錢賺我哋就做」。

他補充，參考全球其他大學經驗，創科項目長遠能帶來收入，「大學有技術，而當教授開嘅公司好成功，會令到成個生態圈活起上嚟，然後聘請返大學生返去，又或者城市經濟蓬勃起來，教授之後亦可能會捐返錢去大學」。

盧煜明認為，在動盪時代下，原本打算一直在外國工作的教授，或反而有意到其他地方，例如亞洲，繼而選擇中大。（夏家朗攝）

盼中美關稅戰不礙學術交流 一個月前仍獲邀赴美出席頒獎禮

中美關稅戰持續，中大部分收入來自投資，甚至美元定息存款，被問會否有所影響，盧煜明指，大學以往的財政收入一直都很穩定，並且設有投資專責委員會，及外部公司協助管理資產。他說，相信委員會的財金專家「經歷過之前的風浪」，例如金融海嘯，大學會密切注意財金波動性，審慎理財。

盧表示，地緣政治帶來的轉變是「大時代的事實」，認為在動盪時代下，原本打算一直在外國工作的教授，或反而有意到其他地方，例如亞洲，繼而選擇中大。他又指，香港的低稅制及位於大灣區等優勢，加上大力搶人才，相信對於有意創業的科研人才，仍然有一定吸引力。另外，他同意內地生亦可能因為中美角力而不到外國，改為來港讀書。

他又說，「希望角力唔會影響到正常教學、研究方面交流」，舉例稱一個月前，自己獲美國母嬰健康領域組織出生缺陷基金會（March of Dimes）頒授獎項，赴美出席頒獎禮時亦有演講。

盧煜明透露，中大最新非本地生人數為本地學額的23.6%。（資料圖片）

非本地生人數為本地學額的23.6%

本學年起，八大招收非本地生限額放寬至相當於本地學額的40%。盧煜明透露，中大最新非本地生人數為本地學額的23.6%，會繼續招生提升比例，「要升，但唔可以升得超快」。至於會否增加非本地生的多元性，他指，「會畀機會少嚟香港嘅學生」。

上任至今三個多月，對於有何感受，盧煜明笑言：「時間表前所未有咁充實。雖然好忙，但好有意思」。他又表示，管理層團隊未來有兩個副校長退休，正開始物色人選。