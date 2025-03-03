中大推四年制第二學位醫學課程　學額25個　本科畢業申請自動納入

中大醫學院今日（3日）公布推出四年制第二學位醫科課程 (Graduate Entry Track，簡稱 GET)，名額25個，將於9月入學。院方指，今年已收到大量本科畢業生透過「非聯招 」(non-JUPAS) 渠道申請醫科課程，所有會自動納入GET的申請。除中大醫學院外，港大醫學院亦宣布推出類似課程，同樣25個學額，9月入學。



中大醫學院院長趙偉仁表示，非常有信心四年制的GET課程能提供嶄新的醫學培訓機會。（資料圖片/呂穎姍攝）

中大醫學院表示，多年來均有取錄第二學位學生，主要為具醫科相關的理科及健康科學背景的本科畢業生。院方今年已收到大量持本科學位人士透過「非聯招 」(non-JUPAS) 渠道申請入讀醫科，所有申請已自動納入GET。首輪面試下月9日舉行，有興趣報讀GET的人士最遲要5月30日前申請。

課程第二年與六年制醫學生一同臨床學習

中大醫學院指，GET首年是臨床前（pre-clinical）課程，分為核心科目和進階科目兩部分，前者包括解剖學、生物化學、藥理學和生理學等醫學知識基礎，後者裝備學生具備順利過渡至第二至第四年臨床培訓（clinical）能力。第二至第四學年，學生會與六年制的醫學生一起在本地醫院臨床學習，亦可到海外臨床培訓 。

趙偉仁：已規劃好課程結構、教職員人手及臨床培訓安排

中大醫學院院長趙偉仁表示，課程結構、教職員人手、臨床培訓安排已作好規劃，非常有信心四年制GET課程為立志行醫及具備相關學科知識的人士，提供嶄新的醫學培訓機會，與六年制的本科生醫學課程雙軌並行，培育多元醫學人才以應對不斷上升的醫療人手需求。他指，不論對第一或第二學位學生，院方收生程序及機制均嚴謹，入學後會以同一標準評核所有學生的成績和表現。