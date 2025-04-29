中大盧煜明撐學生會重組　稱難訂時間表　歡迎發表意見惟須合法

中大學生會2021年10月7日宣布解散，至今一直未能重組。中大校長盧煜明上任3個多月，他表示支持重組學生會，但首要是合法。被問會否希望在任內見到學生會重組，他僅回應會按照程序，但未有承諾時間，「當然我哋會幫佢哋，但好難講個時間表」。



對於近日本科生校董一席流選，盧形容今次選舉是一個「新過程」，「可能同學未完全好認識，會再睇下點宣傳」，指根據程序，6個月後會重啟選舉。



2021年3月1日，中文大學學生會幹事會當選內閣「朔夜」正式上任，惟即日便宣布辭職，並指校方表明不承認內閣，又稱有多名成員及家人收到「死亡恐嚇」。（資料圖片／盧翊銘攝）

2021年2月，中大宣布停止代收學生會會費，又要求學生會向政府獨立註冊，自行承擔法律責任；同年10月7日，中大學生會宣布解散。中大聯書院學生會工作小組一直爭取重組學生會，惟至今仍與校方協商當中。

盧煜明說，「學生代表嘅組織，喺大學生活裏係一個正常學習嘅過程」，重申支持重組學生會。（夏家朗攝）

盧煜明稱若學生做足程序 會一步步考慮重組學生會

中大校長盧煜明今年1月8日履新，上任前後都曾表示會協助重建學生會。盧煜明上周五（25日)接受《香港01》等多間傳媒訪問，他重申「好支持重組學生會」，「學生代表嘅組織，喺大學生活裏係一個正常學習嘅過程」，但仍強調首要是合法。

不過，被問及會否希望在任內見到學生會能夠重組，他則未有承諾具體時間，「當然我哋會幫佢哋，但好難講個時間表」，強調需要學生合作及依足程序。他指，學生事務處有就重組事宜，緊密地與學生合作，「如果佢哋做足程序，我哋會一步一步去考慮」。

被問及以往中大學生會「走得較前」、直言不諱（outspoken），重建後學生會應站在什麼政治位置，盧煜明回應道：「要睇下outspoken過程係咪合法」。（夏家朗攝）

學生會政治立場能否走得前？ 盧：要睇下outspoken過程係咪合法

學生會解散至今已將近4年，被問到對中大有沒有影響，盧煜明表示，現時大學仍有很多渠道讓學生向大學管理層反映意見，包括中大教務會學生代表、書院的學生組織，又提及近日選出研究生校董代表。

就學生會的政治立場，被問及以往中大學生會「走得較前」、直言不諱（outspoken），認為重建後學生會應站在什麼政治位置，盧回應，「要睇下outspoken過程係咪合法」，若合法合規，會歡迎他們表達意見。

本科生校董流選 盧稱是新過程、學生未完全好認識

中大校董會改組後，首屆學生校董選舉於本月中舉行，本科生及研究生各佔一席，本科生代表唯一候選人梁頌汶只獲466票，因投票人數不足，甚至未達門檻的一半，最終流選。

是次選舉，候選人獲提名後，須經校方資格審查才能「入閘」。被問及流選是否反映學生對校政不關心，或不滿選舉制度有篩選，未能反映學生意見，盧煜明指，「今次係一個新過程，可能學生未完全好認識個過程」，稱會就6個月後的重選，再思考如何向學生宣傳。

盧煜明透露，目標在下個五年計劃（2026-2030）內建立研究生書院。（夏家朗攝）

冀下個五年計劃內建立研究生書院

盧早前曾提及，除了現有9間本科生書院，計劃建立研究生書院。他透露，目標在下個五年計劃（2026年至2030年）內完成，希望先興建第一間書院，再計劃下一間，「我哋咁大間大學，研究生書院就算超過一間都好正常」。他說，雖然大學正面對財政困難，但仍然期望能夠達成。