低空經濟｜陳美寶：對無人機飛越維港抱持開放　載人項目暫難開展

政府上周公布，38個低空經濟「監管沙盒」試驗項目獲批。運輸及物流局局長陳美寶表示，首批試驗項目將會於科學園、數碼港等園區，以及離島等推出，政府對於在市區的應用，包括容許無人機飛越維港等，持開放態度。至於要如何令低空經濟在香港帶來效益，陳美寶稱「時間係金錢」，指時間及效率上的提升，對社會無疑是有價值。



運輸及物流局局長陳美寶指，政府對於無人機在市區的應用，包括容許無人機飛越維港等，持開放態度。（資料圖片／盧翊銘攝）

運輸及物流局局長陳美寶在無綫節目《講清講楚》中表示，政府今次的「監管沙盒」項目，是希望讓社會「睇得到、摸得到」低空經濟的運作，同時希望可以透過無人機的運作增加效率，改善公共服務、緊急救援服務，同時帶動創科發展。

今次試驗項目當中，包括外送平台於白石角到馬鞍山的無人機「跨海」送外賣服務。至於日後如何在市區應用，陳美寶承認，本港市區人口較為密集，要找到適合的起降點確有限制，加上市區交通、物流配送已十分高效，政府會積極研究如何在不干擾民航運作下，找到適合的航綫。

3月20日，首批低空經濟「監管沙盒」啟動。（資料圖片）

對於未來會否容許無人機「過海」飛越維港？陳美寶稱，維港屬政府飛行服務隊的飛行範圍，亦有不少船泊行駛，要顧及安全，因此需要在空域上先作分野，但稱政府對此持開放態度。

被問到一旦無人機發生墜機等意外，相關賠償及刑責如何處理時，陳美寶指當局要求無人機技術要滿足嚴格要求，機內亦有一定安全措施，例如後備螺旋槳等。另外政府已要求部份載重較多、超視距無人機等需購買保險，而當局亦已向保險業界作初步了解。至於刑責，她表示要視乎個案有否跟從其承諾的安全措施，須根據具體情況而定。

今次試驗項目當中，暫時未有載人項目。（資料圖片／黃浩謙攝）

今次試驗項目當中，暫時未有載人項目，陳美寶指，政府要先修訂附屬法例，容許載人試飛，故「載人項目未必好快開展」；當局未來亦會就可載人的超大型工具，修訂民航的法規框架，或設專屬法例處理。

至於當局有否為興建的航線及基站數量設KPI，陳美寶表示，工作組正準備發布綱領藍圖，為試點項目作整體全盤規劃、頂層布局，但未有時間表，僅稱正「密鑼緊鼓」。至於如何推動無人機服務成為「經濟」？陳美寶指，「時間係金錢」，指無人機帶來時間及效率上的提升，對社會無疑是有價值，亦可帶動科學研究及商機。