五一黃金周｜10間酒店賓館涉無牌經營　牌照處：有足夠證據會檢控

【五一黃金周／五一／內地旅客／自由行】內地五一黃金周將至，政府預料5月1日至5日的旅遊旺季有571萬人次進出香港。牌照事務處上周二（22日）起一連四日在油尖旺區、灣仔區及中西區突擊巡查了12個處所，發現10個涉嫌無牌經營酒店或賓館，牌照處表示完成調查後有足夠證據會作出檢控。



牌照事務處執法人員在一間懷疑無牌賓館搜集證據。（民政事務總署提供）

因應復活節假期及勞動節假期前夕旅遊旺季，民政事務總署轄下牌照事務處一連4日（4月22日至25日）在油尖旺區、灣仔區及中西區突擊巡查12個處所，發現當中10個處所涉嫌無牌經營酒店或賓館。發言人指，如完成調查後有足夠證據，牌照處會作出檢控。

根據《旅館業條例》，一經定罪最高刑罰為監禁三年及罰款50萬元。而就罪行持續期間的每一日，可被另處罰款2萬元。針對重犯，法庭可發出為期六個月的封閉令。

牌照處：已成立專責小隊 加強打擊網上出租無牌賓館

牌照處表示已成立專責小隊，加強打擊經網上平台出租的無牌賓館，包括情報收集工作，瀏覽互聯網網頁、流動應用程式、社交媒體、討論區等。另外，牌照處亦會於境外主要互聯網搜尋器宣傳，讓旅客計劃來港時，更容易接觸到牌照處的資訊。