民政總署：01報道所提區議員無利益衝突　如故意瞞報會啟動調查

《香港01》早前報道，有區議員申報利益時懷疑漏報物業，事隔兩個月才再申報補充，記者四番追問民政事務總署，有關區議員漏報利益的後果和相應罰則。署方昨日（30日）傍晚回覆指，報道所提區議員因不熟悉申報要求，故存在錯報或漏報，並非故意隱瞞；又指有關區議員在處理區議會事務上，沒有出現實際利益衝突。



如若區議員被發現故意隱瞞，不作利益申報，署方表示會按《區議員履職監察制度指引》的機制啟動調查。至於相應罰則，署方指由機制啟動後成立的監察委員會，作調查和提交報告供民政及青年事務局局長考慮。



《香港01》翻查最新十八區區議員利益申報表，發現灣仔區議員周錦威疑漏報11個物業、3個車位，相隔一個半月才補充申報。（資料圖片/黃寶瑩攝）

區議員故意瞞報個人利益 可按機制啟動調查

《香港01》近日翻查本屆區議員個人利益登記冊，發現有人懷疑漏報物業及股份，其中灣仔區議員周錦威疑漏報11個物業、3個車位，首次申報近兩月後始補作申報；北區區議員廖宇軒首次申報未填寫股份，翌日補8間公司股份。

記者分別於12月23日、24日向民政事務總署查詢漏報後果及相應罰則，署方稱區議會秘書處會適當跟進，確保資料符合要求；及秘書處已提醒區議員遵守規定，二人亦已按要求更新。12月29日，署方表示會再次跟進有關罰則的查詢。

12月30日，記者第四次查詢獲署方回覆，指在知悉有區議員在處理申報程序上出現錯報或漏報後，已馬上作出檢視，確認有關區議員在處理區議會事務上，沒有出現實際利益衝突，不存在故意隱瞞的情況。

署方續指，如發現區議員有故意隱瞞而不作申報的情況，可按《區議員履職監察制度指引》的機制啟動調查，至於相應罰則，署方指由機制啟動後成立的監察委員會，作調查和提交報告供民政及青年事務局局長考慮。

民政事務總署（資料圖片）

利益表格的附註引誤解？ 民政總署反駁：清晰

不過，翻查「區議員個人利益登記表格」的附註，可發現須申報利益的範圍比較廣闊。如「是否直接或間接擁有土地及物業」一處，既列明「若透過公司持有土地或物業，並對該公司有控制權或股份逾五成，則須予以登記」，又指「任何土地或物業，如議員/增選委員有自主處置權，或從中獲得任何金錢利益，均須予以登記」、「不論是以其個人名義擁有或間接持有，例如透過公司或其他人士持有，均屬須予登記的個人利益」。

被問及附註會否引起區議員誤解，會否考慮調整，署方表示，利益申報表格的附註和指引對需要申報的利益已有清晰規定，一直行之有效。至於《香港01》報道所述的個別錯報或漏報情況，主因是有關區議員當時仍未熟悉申報要求所致。

署方稱，區議會秘書處會不時提醒所有區議員，注意申報程序，亦會就區議員的疑問作出詳細解釋。