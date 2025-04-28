菜鳥香港試開放式自提點　目標1分鐘自助取件　承諾包裹不放地面

【淘寶／拼多多／菜鳥／自提點／網購】受內地兩大電商「包郵免運」的吸引，自提點的需求日增。阿里巴巴旗下的菜鳥香港今日（28日）公布，將引入內地的燈條自動化設備，升級菜鳥官方直營的驛站，率先將將軍澳及荃灣兩店試行「開放式自提點」，即顧客毋須向店員出示提件碼，可通過燈條自動化設備識別所屬包裹，再自行到貨架取件，目標能夠減少排隊時間，達至「一分鐘取件」。



此外，負責人承諾所有包裹不會直接放在地面，大型包裹只准放在地墊上，避免潮濕天氣帶來影響。



將軍澳唐明苑菜鳥驛站佔地2,000平方呎，將率先改造成「開放式自提點」。（歐陽德浩攝）

將軍澳及荃灣共兩間菜鳥驛站，將率先改造成「開放式自提點」。（歐陽德浩攝）

「開放式自提點」毋須向店員出示提件碼 自行到貨架取件

為緩解高峰時期的排隊壓力，菜鳥香港今日公布將推出「開放式自提點」，即顧客日後毋須再向店員出示提件碼，進門後只要使用掃瞄器，獲得系統提示後，便能自行到指定貨架取件，店員僅會在旁觀察，適當時提供協助。

顧客進門後只要使用掃瞄器，獲得系統提示後，便能自行到指定貨架取件。（歐陽德浩攝）

顧客進門後只要使用掃瞄器，獲得系統提示後，便能自行到指定貨架取件。（歐陽德浩攝）

引入燈條自動化設備提高識別率 達至「一分鐘取件」

菜鳥香港總經理鄧理能透露，為了方便顧客快速識別包裹，將引入內地使用的燈條自動化設備，屆時包裹上夾有透明鎖匙扣，能夠顯示不同的顏色，顧客可根據系統提示的顏色找出所屬包裹，達至「一分鐘取件」。該燈條最快在5月底引入香港。

菜鳥香港末端營運負責人王凱補充說︰「原來每到取件高峰期，後面都排了長隊，現在基本上就不用排隊。」

菜鳥香港總經理鄧理能（右）、菜鳥香港末端營運負責人王凱（左）。（歐陽德浩攝）

所有包裹不可直接放在地面 大型包裹只准放地墊

除了加快取件速度外，王凱強調會提升服務水平，包括要求包裹需要在每日下午4時前在自提點上架；所有包裹不可直接放在地面，大型包裹只准放在地墊上，中小型包裹則放在貨架內，避免潮濕天氣對包裹帶來影響，讓顧客獲得尊重的感覺。

所有包裹不可直接放在地面，必須放在貨架或地墊上，避免潮濕的天氣對包裹帶來影響。（歐陽德浩攝）

中小型包裹放在貨架上。（歐陽德浩攝）

「開放式自提點」率先在將軍澳及荃灣兩間自提點試行

鄧理能又指，目前菜鳥香港直營及加盟的自提點合共逾600間，連同自提櫃更超過1,000個，即約90%港人步行300米至400米便可抵達。他又提到菜鳥香港在5個港鐵站設有自提點，考慮未來按需求增加。

不過「開放式自提點」不會立即全面在香港推行。鄧理能透露，率先在將軍澳及荃灣兩間自提點試行，測試一段時間後，再評估是否擴展至其他店舖，最終目標達至「無人自提點」。

更小型的包裹則放在籃子內。（歐陽德浩攝）

約75%港人首日收到菜鳥通知後取件

目前菜鳥香港向顧客提供3日存儲期，當顧客逾期72小時後，包裹將退回運作中心，最多可存放兩個月，逾期存倉每日收費10元。根據菜鳥提供數據顯示，收到取件通知後首日取件的人數為75%，翌日累計至90%。

▼直擊太安樓自提點由混亂到結業▼



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上月底本港曾爆自提點亂象 包裹散落一地

其實內地兩大電商巨頭拼多多與淘寶，近年為搶佔香港市場，相繼推出包郵免運，吸引大批市民轉攻網購。不過自提點的數量卻跟不上需求，服務質素備受詬病，例如西灣河太安樓一個自提點於上月被揭現場無人管理，包裹散落一地。

淘寶每逢大時大節都會推出跨店優惠吸客，相信不論是官方直營或是加盟的自提點，在內地五一黃金周結束後，將會再次迎來考驗。