虛擬貨幣詐騙猖獗　有人失百萬現金　吳傑莊籲選擇持牌平台交易

虛擬資產騙案頻現，選委界立法會議員吳傑莊今日（25日）與受騙苦主召開記者會，指苦主用100萬現金到實體店購買泰達幣，惟最終無收到泰達幣轉賬，要求取回現金無果，最終報案。



吳傑莊指，香港目前有超過200間不受監管的虛擬資產找換店，這些店舖的形式包括樓上舖、門市及ATM，均不受香港法律的監管。他提醒市民要提高警覺，應選擇10間已獲發牌的虛擬資產交易平台。



吳傑莊今日舉行記者會，呼籲市民使用持牌交易平台（吳傑莊Facebook直播截圖）

受騙苦主親述被騙經過 失百萬現金

受騙苦主羅先生表示，4月17日下午，他遵照公司老闆指示，帶同100萬現金前往觀塘一所樓上找換店，準備購買等值泰達幣（USDT）作業務用途。不過，到達現場後一名女子要求羅先生出示身分證，核對完成後便接過現金。

及後，羅先生的老闆表示未收到任何USDT轉帳。羅先生要求查看轉帳紀錄時，女子拒絕配合，羅先生要求取回現金，幾分鐘後更有男子出現將現金帶走。考慮到對方人數眾多，羅先生最終選擇報警處理。

吳傑莊籲市民使用持牌平台

吳傑莊指出，實體的找換店並不一定安全。香港目前有超過200間不受監管虛擬資產找換店，這些店舖的形式包括樓上舖、門市及ATM，均不受香港法律的監管。他指，不受監管店舖可能提供較優惠的匯率或簡化KYC程序，但由於缺乏基本保障，且未必執行反洗黑錢程序，存在重大風險，呼籲市民切勿光顧。

吳傑莊呼籲政府儘快進行第二輪有關規管虛擬資產場外交易的立法建議公眾諮詢，並啟動立法流程，以規範市場秩序。他特別澄清，市場上流傳的金錢服務經營者（MSO）牌照僅適用於現鈔兌換業務，與虛擬資產交易無關。

吳傑莊表示，這類不受監管虛擬貨幣找換業務的交易額龐大，情況令人憂慮，且此類店舖的數量持續增長。鑒於穩定幣的發展迅速，全球穩定幣市值已超過2000億美元，吳傑莊建議特區政府建立完善的監管體系，以推動香港成為第三代互聯網的中心。